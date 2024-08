¿Ya felicitó a su pareja? ¡No olvide que el Día de la novia se celebra este 1 de agosto en varios sitios del mundo!

Sabemos que cualquier fecha es ideal para compartir momentos hermosos con esa persona especial, pero hoy puede convertirse en la excusa perfecta para un encuentro cálido e inolvidable.

Aunque internacionalmente se reconoce el 14 de febrero como el Día de San Valentín, en algunas regiones se considera que esta fecha es un segundo día para celebrar el amor de pareja.

Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, este tipo de celebraciones pueden afianzar un vínculo amoroso por medio de algún pequeño detalle o planeando alguna cita sorpresa.

Origen del Día de la novia

Aunque se menciona en varios medios internacionales que el Día de la Novia no es oficial y que no tiene un origen en particular, sí se menciona que se festejó por primera vez en Estados Unidos.

El sitio de efemérides National Today indica que esta fecha en realidad tiene como objetivo expresar gratitud entre amigas. Dicho sitio nombra la celebración como el National Girlfriend Day.

Otros medios y sitios internacionales aclaran que el origen de la fecha es difuso, aunque sí se menciona que se cree que el Día de la Novia fue impulsado por el sitio web Sisterwoman con la intención de aumentar las ventas en un sector minorista al ofrecer un pretexto para que las parejas intercambiaran regalos.

Debido a ello, se convirtió en una fecha que muchas parejas aprovechan para homenajear a las novias en diversos países.

Esta celebración se conmemora especialmente en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Por qué se celebra el 1 de agosto?

No existe una razón específica por la cual se celebre el Día de la novia cada 1 de agosto. Sin embargo, medios internacionales mencionan que la fecha comenzó a popularizarse alrededor del 2006.

Gracias a las redes sociales, dicha popularidad ha aumentado de forma global, especialmente entre los usuarios de TikTok, Instagram y Twitter.

¿En qué países se celebra el Día de la novia?

El Día de la novia se celebra en Estados Unidos. Sin embargo, México también ha adoptado esta fecha de forma no oficial.

En el caso de Guatemala, el Día de la novia se celebra el primer domingo de abril. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales de distintos países han publicado mensajes e imágenes alusivos a la celebración de este 1 de agosto.

A ustedes ya les dieron su regalazo del día de la novia?🥰 — Luu🩷 (@LuuKomboMatzen) August 1, 2024

para unas día de la novia, para mí solo jueves — adri 🦋 (@adrijrn) August 1, 2024

Por esta razón, se infiere que, a nivel de comunidades virtuales, la celebración puede extenderse de manera global. En cualquier caso, al tratarse de un festejo informal, cualquier pareja puede celebrarlo si así lo desea.