Un avión de Air Canada tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Toronto después de que uno de sus motores se incendiara poco después de despegar. El vuelo, que se dirigía a Vancouver, llevaba a bordo a 297 pasajeros y 12 tripulantes. Tras el incidente, el piloto decidió regresar al aeropuerto de origen para garantizar la seguridad de todos.

El aterrizaje se realizó sin mayores contratiempos, y los equipos de emergencia estaban preparados para asistir en caso de necesidad. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación. El avión, un Boeing 777, fue recibido por los bomberos del aeropuerto, quienes controlaron rápidamente el fuego en el motor afectado.

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ