10 curiosidades de “Emilia Pérez”, la película con más nominaciones para los Premios Óscar 2025

Las nominaciones al Óscar de este año fueron anunciadas por los comediantes Bowen Yang y Rachel Sennott, luego de haber sido pospuestas por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles.

Pero la ceremonia de los Óscar se mantiene en pie para el 2 de marzo. Así que si no ha visto la película, Emilia Pérez se estrenó en Netflix el pasado 13 de noviembre. en Estados Unidos. Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez encabezan el elenco principal de esta propuesta.

1 La más nominada

Emilia Pérez, el musical sobre la transición de género de un narcotraficante mexicano, quedó con 13 nominaciones al frente de la competencia por los Óscar.

Grabada totalmente en español, la cinta de Netflix desplazó a El tigre y el dragón y Roma (cada una con diez nominaciones) como la más nominada en un idioma diferente al inglés.

2. ¿En qué categorías quiere ganar?



Dirigida por el francés Jacques Audiard, Emilia Pérez se anotó nominaciones en codiciadas categorías como mejor dirección, mejor actuación para la española Karla Sofía Gascón -quien ha hecho historia al convertirse en la primera transgénero en obtener tal reconocimiento-, mejor actriz de reparto con la dominicana estadounidense Zoe Saldaña, mejor película internacional y mejor canción, entre otras.

La cinta destacó en el Festival de Cannes y fue galardonada con Globos de Oro, se posicionó como la favorita con 10 nominaciones, de las cuales obtuvo cuatro premios: Mejor Película de lengua no inglesa, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Canción Original y Mejor Película de comedia o musical.



3. La controversia

Audiard dijo a la AFP que estaba "emocionado" con las noticias. Aunque no es primerizo en la ceremonia, el realizador dijo que la presión al tener una doble nominación a mejor película y mejor película internacional "no es la misma".



También abordó las críticas a la cinta en México, país que inspira la producción, diciendo que sus intenciones fueron "virtuosas".

"¡Tampoco se puede hablar de narcotráfico!", comentó. "Pero me tocaba de cerca, y puede que lo haya hecho torpemente".

"'Emilia Pérez' es todo lo que está mal en una película: estereotipos, ignorancia, falta de respeto, el lucro de una de las crisis humanitarias más graves del mundo (desapariciones masivas en México). Ofensiva. Frívola", resumió en la red X Cecilia González, periodista mexicana en Argentina con 47 mil seguidores.

4. El acento de Selena Gómez

Es "una de las películas más burdas y tramposas del siglo XXI", reventó a principios de enero en el diario El País el escritor Jorge Volpi, quien señala además el terrible acento de Selena Gómez, irritante para la fibra nacionalista de los mexicanos.

El actor mexicano Eugenio Derbez, también con carrera en Hollywood, calificó de "indefendible" el acento de Gómez.

"Lo siento, hice lo que pude con el tiempo que me dieron", respondió la actriz. El mexicano terminó disculpándose: "Como latinos, debemos apoyarnos".

5. Denuncia

La española Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar a mejor actriz por su papel revelación en "Emilia Pérez", denunció el viernes ser objeto de un "odio tremendo" por ser trans, en declaraciones al promocionar su película en Uruguay.

Gascón, que hizo historia al convertirse en la primera transgénero en competir por un premio de la Academia de Hollywood, habló del tema en rueda de prensa en el JIIFF, el festival internacional de cine que se celebra anualmente en el exclusivo balneario uruguayo de José Ignacio, al que asiste junto con el francés director del film, el también nominado Jacques Audiard.

"Obviamente se ha montado una en España bastante interesante con mi nominación al Óscar", contó la actriz, y dijo que la noticia llevó a muchos medios a buscar sus orígenes en Alcobendas, el municipio en las afueras de Madrid donde nació en 1972 como Carlos.

"Se han ido hasta mi pueblo a buscar a ver si se acordaban de mí. Tonterías que hacen, porque yo hace treinta y pico de años que no estoy allí. Seguro que sale alguno siempre: 'Uy, sí, yo me acuerdo de cuando jugaba aquí al fútbol. ¡Mentirosos! Saben solamente por salir en la tele", señaló.

6. Una versión del público

Una propuesta nació de un grupo de mexicanos que decidieron hacer su porpia versión de la película. El filme lleva el nombre de Johanne Sacrebleu y la trama es acerca de una mujer trans, heredera de un imperio del baguette, que se enamora de otro heredero, pero del imperio del croissant en Francia.

Los mexicanos se recontra mamaron y ya hicieron una versión mexicana (francesa?) de Emilia Pérez llamada Johanne Sacrebleu. Trata sobre una mujer trans, heredera del mayor productor de baguettes, que se enamora de Agtugo Ratatouille, el heredero (tambien trans) del mayor imperio… — Derlis A. González | Composer (@DerlisAGonzalez) January 25, 2025





7. La "no" nominación

La película aunque toca el tema de la diversidad no fue seleccionada para los premios Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) para formar parte de los nominados a kis GLAAD Media Awards.

8. Un tono político

Con el regreso del magnate republicano Donald Trump a la Casa Blanca, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas han tomado decisiones que tienen resonancia política.

Por ejemplo, la nominación de la actriz transgénero Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") en la categoría de mejor actriz principal.

El nuevo presidente estadounidense emitió el lunes un decreto ordenando a su gobierno "reconocer" la existencia de sólo "dos géneros: masculino y femenino", y los considera "inmutables".

Los Óscar del 2025 también incluye a Sebastian Stan y Jeremy Strong, nominados por sus papeles principal y secundario, respectivamente, en El aprendiz, una película que describe el ascenso de Donald Trump en la década de 1980.

El presidente estadounidense intentó en vano impedir el estreno de la película en Estados Unidos, y la calificó de "pura difamación".

9. Madonna lloró

Durante una reciente entrevista, Garzón aseguró que Madonna lloró al conocerla, por su actuación en la cinta, lo que destaca el impacto que ha tenido su interpretación, al menos fuera de México. En el país latinoamericano, la película sigue siendo duramente criticada por el público, reportó el sitio de Infobae.

10. Los memes

La película también se ha hecho viral debido a una serie de memes y bromas que ha inspirado.