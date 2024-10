120 personas presentan demandan colectiva contra Sean “Diddy” Combs

Un equipo de abogados con sede en Texas (EE.UU.) anunció este martes que está representando más de un centenar de hombres y mujeres para presentar una demanda colectiva ante la Justicia contra Combs por delitos sexuales que se remontan desde 1991.

“Las víctimas pertenecen a más de 25 estados, la mayoría de California, Nueva York, Georgia y Florida”, informó en una conferencia de prensa el abogado Tony Buzbee, principal responsable legal de la demanda.

25 de las 120 personas demandantes en estos casos eran menores de edad en el momento en el que acontecieron los hechos. “Nuestra víctima más joven tenía 9 años. Tenemos una persona que tenía 14 años y otra que tenía 15“, agregó Buzbee.

La mayoría de las víctimas relataron que fueron drogadas y que se encontró tranquilizante para caballos en varias pruebas de drogas.

El equipo legal aseguró haberse puesto en contacto con más de 3 mil personas que aseguran haber sido víctimas de Combs.

BREAKING: 120 accusers have just come out against Sean 'Diddy' Combs with new s*xual assault allegations, vow to expose everything.



Texas-based attorney Tony Buzbee announced he has a list of names that will "shock" the public.



He also announced he has video evidence of various… pic.twitter.com/XtAcNH20jo