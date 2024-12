30 artistas nacionales e internacionales que fallecieron en 2024

Este año despedimos a diversos artistas nacionales e internacionales que dejaron un legado importante en sus respectivos ámbitos creativos que abarcan la música, la escultura, el cine, entre otras expresiones.

Tanto en el mundo de habla hispana como en otros países, se reportaron algunos decesos de personalidades reconocidas a nivel mundial, hechos que conmovieron a millones de admiradores de cada uno de los artistas.

Entre las celebridades fallecidas se encuentran Silvia Pinal, actriz y productora mexicana; Maggie Smith, conocida por su participación en Harry Potter; Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction; la cantante mexicana Dulce e incluso algunas personalidades guatemaltecas como Ulises Vásquez, de la banda Internacionales Conejos y Jack Schuster, exmiembro de la agrupación Alux Nahual, así como otras celebridades.

A continuación, presentamos un recuento de los artistas fallecidos este 2024 con base en información hemerográfica de Prensa Libre, así como datos de AFP, BBC y EFE.

Artistas fallecidos en 2024

Enero

David Soul – 4 de enero

David Soul falleció a los 80 años. Se trata de un actor estadounidense conocido principalmente por su participación en la serie Starsky y Hutch. Gracias a su fama, posicionó dos éxitos musicales inolvidables; Don’t Give Up On Us Baby y Silver Lady. También destacó en el ámbito teatral en Reino Unido.

Glynis Johns – 4 de enero

El deceso fue confirmado por el agente de la actriz, Mitch Clem. La artista británica dio vida a Winifred Banks, la matriarca de la película Mary Poppins, la cual fue una de sus interpretaciones más reconocidas a nivel mundial. Jonhs falleció a los 100 años.

Febrero

Kenneth Mitchell – 24 de febrero

El actor de películas como Star Trek y Capitana Marvel murió a los 49 años tras complicaciones de una esclerosis lateral amiotrófica. Este padecimiento quedó por escrito en una carta dejada por el propio actor antes de morir, donde expresaba que quería reposar bajo un árbol.

Marzo

Iris Apfel – 1 de marzo

Se trata de una icónica diseñadora estadounidense que se despidió de este mundo a la edad de 102 años. Según medios internacionales, Apfel fue un ícono de la moda del barrio neoyorquino de Queens, quien se distinguía de los demás a kilómetros gracias a sus enormes gafas de búho.

Julio Apopa – 25 de marzo

El cineasta y productor guatemalteco falleció a los 49 años. Apopa dirigió el proyecto Clásicos el Buki, una venta de películas en la Plaza El Amate ubicada en la zona 1 capitalina y que es atendida por Roberto Linares, mejor conocido como “El Buki”. Asimismo, Apopa se involucró en la cinta Maquillaje como parte de sonido y edición del largometraje.

Imagen de Julio Apopa durante una de sus producciones. (Foto Prensa Libre: cortesía filmfreeway.com/JulioApopa)

Richard Serra – 26 de marzo

El escultor minimalista estadounidense murió a los 85 años. De padre mallorquín y madre ucraniana, sobresalió por trabajar con grandes piezas de acero cortén. Durante su etapa universitaria, estudió en Berkeley, Santa Barbara y Yale. Asimismo, trabajó en una acería, actividad que influyó en su escultura.

Abril

Jaime de Armiñán – 9 de abril

El director de cine español Jaime de Armiñán falleció a los 97 años. Sobresalió por películas icónicas del cine español como El nido. Fue dramaturgo, novelista, realizador, guionista y articulista, optó al Óscar a Mejor Película de habla no inglesa por Mi querida señorita en 1972.

Paul Auster – 30 de abril

El novelista estadounidense Paul Auster falleció a los 77 años a finales de abril. Entre sus obras más notables se encuentran Trilogía de Nueva York, La invención de la soledad o Ciudad de cristal.

Mayo

Alice Munro - 13 de mayo

Munro fue una prolífica escritora originaria de Canadá. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura y es autora de varios libros entre los que se encuentran Demasiada felicidad, La vida de las mujeres, Escapada y otras obras.

Verónica Toussaint – 16 de mayo

Se trata de una conductora mexicana muy querida por el público internacional, así como otras figuras del espectáculo. Toussaint falleció a los 48 años a causa de un cáncer que padecía desde 2021.

Junio

Jack Schuster – 2 de junio

Fue un destacado músico, catedrático, investigador y biólogo guatemalteco. Schuster integró la alineación original de la banda guatemalteca Alux Nahual desde 1979 hasta 1988. Falleció a los 80 años, dejando un legado importante en la música de nuestro país.

Jack Schuster destacó como biólogo y catedrático de la Universidad del Valle de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Françoise Hardy – 11 de junio

La cantante francesa Françoise Hardy falleció a los 80 años. En la década de 1966, sobresalió como un ícono de la música de su país y fue una de las musas del diseñador Paco Rabanne. Saltó a la fama con su éxito Tout les garçons et les filles (Todos los niños y niñas).

Anouk Aimée – 18 de junio

Fue una actriz de cine francesa que protagonizó el filme Un hombre y una mujer (1966), papel que la hizo acreedora de un Globo de Oro y un premio Bafta a la mejor actriz, así como una nominación al Oscar. Murió a los 92 años.

Donald Sutherland – 20 de junio

Sutherland interpretó diversos papeles destacados en el cine estadounidense. Entre sus apariciones sobresalientes en el cine figuran Los doce del patíbulo, Los héroes de Kelly, MASH, No miren ahora, Casanova, La invasión de los ladrones de cuerpos, Gente corriente y Los juegos del hambre. El actor falleció a los 88 años.

El ecléctico actor Donald Sutherland, murió a los 88 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

Irma Lorenzana de Luján – 26 de mayo

Lorenzana fue una historiadora, columnista y artista guatemalteca que falleció a los 87 años. Por mucho tiempo, fue autora de la columna Plástica en Prensa Libre, ya que estudió Historia del Arte en Francia, país donde compartió créditos con otros artistas connotados. Asimismo, participó en exposiciones colectivas como pintora. Obtuvo una medalla de plata en París en 1962 durante una de dichas presentaciones.

Irma Lorenzana de Luján en una imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Julio

Shelley Duvall- 11 de julio

Duvall fue una actriz estadounidense, cuyo deceso ocurrió a los 75 años. Su papel más importante en el cine fue el de Wendy, la atemorizada esposa de Jack Nicholson en El resplandor, de Stanley Kubrick. Sin embargo, participó en otras cintas como Annie Hall y Nashville.

Shannen Doherty – 13 de julio

Shannen Doherty fue una actriz muy querida por el público por su participación en la serie noventera Beverly Hills: 90210, quien falleció a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. Doherty también era productora de un podcast y fue reconocida también por sus respectivas participaciones en Hechiceras (1998) y Jóvenes asesinos: atracción letal (1988).

La actriz estadounidense Shannen Doherty, quien protagonizara las series 'Beverly Hills 90210' y 'Charmed', falleció a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. (Foto Prensa Libre: AFP)

Agosto

Ulises Vásquez Castro – 3 de agosto

Vásquez fue un músico guatemalteco que sobresalió por ser el vocalista de la banda Internacionales Conejos de Guatemala. El artista falleció a los 68 años, pero dejó un legado memorable en la escena musical de nuestro país.

Gena Rowlands – 14 de agosto

¿Recuerda la famosa película The Notebook? La actriz estadounidense Gena Rowlands interpretó uno de los papeles principales en esta cinta, dando vida a Allie Hamilton, la anciana que padecía Alzheimer cuya pareja estuvo a su lado hasta la muerte. A los 94 años, Rowlands falleció a causa de la misma enfermedad que su personaje.

Gena Rowlands se considera una leyenda del cine. (Foto Prensa Libre: EFE)

Alain Delon – 18 de agosto

Delon fue un actor célebre originario de Francia, quien murió a los 88 años. Su trayectoria artística se desarrolló a lo largo de seis décadas, participando en filmes como El samurai, La Piscina y Monsieur Klein.

Septiembre

Sergio Mendes – 5 de septiembre

Mendes fue un músico brasileño, pionero de la bossa nova. Falleció a los 83 años, según lo confirmado por su familia ante la prensa internacional. Durante su carrera, compartió créditos con otros artistas destacados como Quincy Jones.

James Earl Jones – 9 de septiembre

Su voz dio vida a Mufasa en la película El Rey León de 1994 y también a Darth Vader en Star Wars. El actor falleció a los 93 años, dejando huella en el mundo cinematográfico internacional.

El actor murió a los 93 años. (Foto Prensa Libre: AFP)

Maggie Smith – 27 de septiembre

Maggie Smith fue una actriz británica reconocida por interpretar a la profesora Minerva McGonagall en Harry Potter. También participó en otros filmes como Sherlock Gnomes y The Lady In the Van.

Fallece la actriz británica Maggie Smith, ganadora de dos Óscar, a los 89 años. (Foto Prensa Libre: AFP)

Octubre

Liam Payne – 16 de octubre

Este fue uno de los sucesos más impactantes en el medio del espectáculo. Liam Payne falleció en Argentina a causa de una caída del tercer piso de un hotel. Payne tenía 31 años cuando ocurrió el deceso. Era exintegrante de la agrupación musical One Direction y también fue compositor y guitarrista.

El cantante falleció de forma trágica a los 31 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

Noviembre

Quincy Jones – 3 de noviembre

Jones falleció a los 91 años en Los Ángeles, California. Jones produjo el éxito musical Thriller, que saltó a la fama en voz del cantante Michael Jackson y también dirigió la producción de la melodía We are the World. Asimismo, colaboró con estrellas de la talla de Frank Sinatra.

Roberto Díaz Gomar – 26 de noviembre

Díaz Gomar fue un actor guatemalteco reconocido. El artista no solamente sobresalió en las tablas teatrales, sino también en la pantalla. Participó en al menos 12 filmes producidos en nuestro país y en un sinfín de obras de teatro, presentándose en distintos centros culturales de Guatemala. Murió a los 78 años.

El actor guatemalteco Roberto Díaz Gomar murió a los 78 años. (Foto Prensa Libre: Pablo Juárez Andrino)

Silvia Pinal – 28 de noviembre

Silvia Pinal fue una actriz y productora conocida a nivel mundial originaria de México, quién murió a los 93 años. Pinal fue madre de las artistas Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel y Viridiana Alatriste, quien falleció en 1982. Durante su trayectoria, sobresale su trabajo como productora de Mujer, Casos de la vida real y su participación en varias películas mexicanas.

Silvia Pinal fue una actriz admirada por varios mexicanos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Diciembre

Sandra Reyes – 1 de diciembre

Sandra Reyes fue una actriz colombiana que falleció a los 49 años a causa del cáncer, según informó su familia. Reyes saltó a la fama al interpretar a la Doctora Paula en la teleserie Pedro El Escamoso, así como por su participación en otros proyectos exitosos.

Marisa Paredes – 16 de diciembre

La actriz española Marisa Paredes sobresalió por su participación en diversas películas, especialmente dirigidas por Pedro Almodóvar, entre las que se encuentran Tacones Lejanos, Todo sobre mi madre, entre otras. Paredes falleció a los 78 años.

Dulce – 25 de diciembre

Poseedora de una las voces mexicanas más populares de la década de 1980, Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida como Dulce, falleció a los 69 años. Entre sus melodías más recordadas se encuentran Déjame volver contigo, Aún lo amo y Tu muñeca.