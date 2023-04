¿A dónde se muda Shakira? Detalles de la casa, la escuela de los hijos y la nueva vida de la cantante

Tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira.

El pasado 30 de marzo, los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona.

La cantante colombiana se despidió de la ciudad española en la que vivió doce años, con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, en el que dio las gracias a todos “los que surfearon conmigo tantas olas allí”.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, confiesa la artista, que a partir de hoy inicia “un nuevo capítulo en busca de la felicidad” en Miami (Estados Unidos).

La cantante dice adiós a la localidad en la que nacieron sus dos hijos con un mensaje lleno de agradecimiento para las personas que conoció en esta etapa de su vida, en la que, según escribe, “aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

“Gracias a los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, añade la intérprete, que decidió abandonar Barcelona tras la ruptura con Piqué.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en la curvas!”, concluye.

Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977) cuenta con más de 210 millones de seguidores en las redes sociales, que se interesan por su carrera y su vida personal, sobre todo tras su ruptura con el futbolista.

A sus problemas sentimentales, se une el juicio pendiente por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de US$25.9 millones.

La mansión de Shakira en Miami

Desde que la cantante colombiana mostró interés por salir de Barcelona, surgieron varios rumores respecto del lugar adonde se iría a vivir y de acuerdo con varios medios especializados, Shakira se mudó a Miami, EE. UU., donde posee una lujosa residencia.

Según la revista ¡Hola!, confirmó en 2022 varias fotografías de esa mansión, situada en una zona exclusiva de Miami Beach, y muy cerca de las famosas Islas Venecianas.

Así luce la mansión de Shakira en Miami pic.twitter.com/0NWlqbBxGd — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 4, 2022

De acuerdo con ese medio especializado, la mansión de Shakira tiene unos 750 metros cuadrados construidos sobre unos 2 mil metros cuadrados en total, con vistas al mar.

“La artista adquirió esta residencia en 2001 por casi US$3 millones. En 2018 la puso a la venta por alrededor de US$11.6 millones”, indicó el diario El Universo.

Así es la lujosa mansión de Shakira en Miami donde vivió con su ex, Antonio De la Rúa, y a la que regresará ahora con sus dos hijos 😱 pic.twitter.com/wRJ0lUzxdt — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 17, 2022

Según los medios internacionales, la residencia cuenta con seis dormitorios, siete baños, extensos y luminosos salones y un enorme gimnasio.

La escuela de Milan y Sasha

El pasado 30 de marzo, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos y el elegido de Miami, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.

Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante en las que señalan que no hay ningún problema para el traslado de los niños -Milan, de 10 años, y Sasha, de 8- y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación.

Asimismo, los responsables del colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazzi.

Con las opiniones profesionales a favor fue cuando Shakira, personalmente, llamó a Piqué para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento.

La cantante y los niños ya tenían previsto salir de España para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, lo que harán en los próximos días. Tras ese periodo de descanso será cuando se instalen definitivamente en Miami.

De acuerdo con medios internacionales, los hijos de Shakira seguirán su preparación académica en el Miami Country Day School, un prestigioso centro educativo que comenzó sus operaciones en 1938 y que es considerado como uno de los mejores establecimientos vigentes en el estado de Florida.

La institución se define como una comunidad de aprendizaje independiente, mixta y sin fines de lucro con aproximadamente mil 270 estudiantes, diseñada para satisfacer las necesidades de cada alumno, todos los días, en todas partes.

Las autoridades de Miami Country Day School aseguran que están arraigados con su compromiso de educar al niño en su totalidad, tanto dentro como fuera del aula, una misión que ha definido el crecimiento de la institución en los últimos 82 años y continúa avanzando tanto en su programa como en la comunidad.

“Cada estudiante que pone un pie en nuestro campus tiene algo que ofrecer: potencial para desbloquear. Es nuestra responsabilidad dar a los estudiantes la libertad de diseñar una educación tan única como ellos”, indicó la institución.

La nueva vida de Shakira

La artista colombiana vivió en Barcelona desde 2011, año en el que se hizo público su relación con el exfutbolista español.

El 4 de junio de 2022 anunció que se habían separado y poco después expresó el deseo de trasladarse a Miami.

El viaje se retrasó varias veces por la necesidad de llegar a un acuerdo con Piqué sobre la custodia de los dos hijos y por los problemas de salud de los padres de Shakira, que vivían en Barcelona y también se trasladarán a Miami.

Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en noviembre de 2022 para que la artista se quedase a cargo de los menores en esa ciudad estadounidense.

De acuerdo con medios internacionales, la cantante colombiana logró sortear todos los obstáculos y se instalará en Miami para continuar con su trabajo musical, así como la vida con sus hijos.