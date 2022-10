“A mi boda no fue ninguno”: Dulce María explica los motivos por los que no asistió a la ceremonia de Maite Perroni

En la celebración de la boda de Perroni asistieron varios de los ex RBD. Sin embargo, los grandes ausentes fueron Alfonso Herrera y Dulce María. Rápidamente en las redes sociales, varios admiradores del proyecto generaron rumores de los posibles motivos por los que no compartieron con los recién casados.

Durante el día de su boda, Dulce María quien dio vida a Roberta Pardo en Rebelde, publicó varios mensajes en sus redes sociales y felicitó a Tovar y Perroni. Sin embargo, surgieron rumores de una posible enemistad entre los ex RBD y los admiradores comentaron que probablemente esa fue la razón por la ausencia.

La respuesta de Dulce María

La cantante y actriz mexicana reapareció en público el miércoles 26 de octubre debido a la promoción de la nueva novela musical en la que participará.

Dulce María dio detalles del proyecto en el que trabaja, pero fue cuestionada por su ausencia en la boda de Maite Perroni, su excompañera de giras, por lo que la artista explicó sus motivos y agradeció el apoyo de la comunidad que aún recuerda a RBD.

“Se agradece de corazón a todos los que están pendientes de nosotros”, dijo al referirse a los que apoyan y recuerdan a los intérpretes de Sálvame, Sólo quédate en silencio, Este corazón y Ser o parecer, entre otros.

“En mi caso, a mi boda no fue ninguno”, agregó Dulce María al indicar que su celebración contó con la ausencia de todos los ex RBD. “A veces tienes ganas de estar y por trabajo o por diferentes circunstancias no puedes estar”, agregó Dulce María.

La cantante y actriz mexicana recordó que los admiradores siempre quieren ver al grupo completo. “La gente quiere vernos pegados y sería muy bonito porque creo que en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible”, concluyó.