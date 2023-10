“A mí eso me tiene extrañado”: la sorpresiva respuesta de J Balvin luego de ser criticado por Bad Bunny en una de sus recientes canciones

El cantante colombiano J Balvin se mostró “extrañado” por la crítica que Bad Bunny lanzó contra él en la canción Thunder y Lightning, publicada este viernes 13 de octubre en el nuevo álbum del puertorriqueño Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

“Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, dijo J Balvin en un video en vivo de Instagram.