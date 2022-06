A qué hora se estrena Stranger Things 4 en Netflix

Stranger Things es una de las joyas producidas por Netflix, y los datos la avalan: el volumen I de su cuarta temporada superó en su estreno el récord alcanzado en 2021 por el estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel y el de la segunda temporada de Los Bridgerton, con 201 millones y 193 millones de horas de reproducción, respectivamente.

La creación de los hermanos Matt y Ross Duffer, producida por Monkey Massacre Productions y 21 Laps Entertainment, y con los propios Duffer como productores ejecutivos junto a Shawn Levy y Dan Cohen (21 Laps Entertainment), Iain Paterson y Curtis Gwinn, tiene por delante el reto de superar en audiencia a medio plazo a la surcoreana El Juego del Calamar, el mayor éxito de Netflix con más de 1 mil 600 millones de horas reproducidas en su primer mes.

Desde su estreno en 2016, Stranger Things ha recibido más de 65 premios y 175 nominaciones, entre los que se encuentran los premios Emmy, Globos de Oro, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody, el AFI al Programa del Año, el People’s Choice, los premios MTV Movie & TV, los Teen Choice.

En la nueva entrega de Stranger Things, han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins, y por primera vez en la serie vemos a la pandilla de amigos separada: unos siguen en Hawkins, otros se han ido a California, pero todos intentan recuperarse de los acontecimientos vividos y, de paso, sobrevivir al instituto.

Mientras Eleven (Millie Bobby Brown), Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp) y Jonathan Byers (Charlie Heaton) empiezan una nueva vida en California, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Erica (Priah Ferguson), Nancy (Natalia Dyer) y Steve (Joe Keery) continúan en Hawkins.

Lea más: Kate Bush, la enigmática cantante que vuelve a triunfar 40 años después gracias a la serie “Stranger Things”

Por otro lado, en algún lugar recóndito de Rusia un viejo conocido volverá a enfrentarse al Demogorgon, lo que deja entrever que la criatura podría ser una creación de los rusos.

Como era de esperar, una vez derrotado el peligro anterior, en Hawkins surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, Vecna, un misterio que, si la pandilla es capaz de resolver, acabaría por fin con los horrores surgidos del Upside Down, un Mundo del Revés que de nuevo está repleto de referencias al cine de terror de la década de 1980 a lo largo de los siete episodios ya estrenados.

Los Duffer aseguraron hace meses que la temporada sería “más grande que nunca”, pero ya en febrero adelantaron que la cuarta entrega sería “el comienzo del fin” de una historia cuyo arco argumental tenían pensado ya hace siete años.

“Todavía quedan un montón de historias emocionantes que contar del mundo de Stranger Things; nuevos misterios, nuevas aventuras y nuevos héroes”, habían avisado de cara a la nueva temporada, que llega tres años después de la anterior, después de que el rodaje se viera interrumpido a consecuencia de la pandemia.

“Es más oscura y terrorífica. Creo que sin duda es la temporada que más miedo da. Recuerdo que desde el momento en el que leímos los guiones nos dimos cuenta de que iba a ser intensa”, afirmó Natalia Dyer -que interpreta a Nancy Wheeler, personaje que gana protagonismo en la nueva entrega de Stranger Things – en la presentación de la serie en Madrid.

En la cuarta entrega la que la historia se vuelve más oscura y terrorífica, y también más ambiciosa, con episodios más largos y recuperando uno de los grandes éxitos del cine de terror de la década de 1980, Pesadilla en Elm Street, no sólo por la forma en la que la nueva amenaza para Hawkins aterra a sus víctimas sino porque uno de los personajes claves de la trama, Victor Creel, está interpretado por el actor Robert Englund, que encarnó a un aterrador Freddy Krueger.

Entre las nuevas incorporaciones destacan, además, los actores Jamie Campbell Bower, como Peter Ballard, Joseph Quinn, como Eddie Munson y Tom Wlaschiha, como Dimitri.

Lea también: Robert Englund se une a “Stranger Things” y este será el papel para el recordado intérprete de Freddy Krueger

View this post on Instagram

El volumen II de la cuarta temporada de Stranger Things llegará el próximo 1 de julio, y constará de dos episodios de una duración poco habitual para una serie: el episodio 8 durará 85 minutos y el 9, final de la temporada cuatro, será una película de dos horas y media.

LET’S DO THIS.

st4 vol 2. july 1. only on Netflix. pic.twitter.com/18lq9wxTbp

— Stranger Things (@Stranger_Things) June 21, 2022