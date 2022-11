Aaron Carter: Sus últimas horas, la rehabilitación y la reunión a la que no asistió

Nacido el 7 de diciembre de 1987 en Tampa, Florida, Carter comenzó su carrera musical cuando tenía siete años. Y cuando en 1997, antes de cumplir 10 años, lanzó su primer álbum Crush on You.

Luego, en septiembre de 2000, con Aaron’s Party (Come Get It) vendió tres millones de copias en Estados Unidos y de inmediato se ganó el favoritismo de los adolescentes.

Aaron Carter había participado en giras con The Backstreet Boys y Britney Spears como telonero de sus conciertos. En 2001, su álbum Oh Aaron, en el que canta a dúo junto a su hermano Mick, le valió un disco de platino.

Aun cuando su popularidad se había desvanecido un poco, Carter continuaba apareciendo regularmente en programas de televisión y difundiendo nuevas canciones en línea. Pero una agitada vida privada, en especial por problemas de dinero con sus cinco hermanos, lo habían puesto bajo el escrutinio de los medios sensacionalistas, y en 2011 había iniciado una desintoxicación por drogas.

En 2013, con grandes deudas, en especial con el fisco, Carter se había declarado en bancarrota y tuvo varios problemas con las autoridades por posesión de estupefacientes y conducta peligrosa.

Este año había afirmado al Daily Mail que aspiraba a no seguir siendo considerado un “tren descarrilado”.

“No soy como algunas personas quieren pintarme”, dijo. “Si alguien quiere tratarme de tren descarrilado, entonces soy un tren que ha sufrido varios accidentes y que se ha descarrilado por muchas razones”.

Las últimas horas, la rehabilitación y la reunión a la que no asistió

Según reveló TMZ, fuentes cercanas a Melanie Martin, la prometida de Aaron, dijeron que ella lo buscó a profesionales para brindarle ayuda al cantante, quien mantuvo en silencio la lucha contra la adicción a las drogas.

El medio especializado también reveló que, en septiembre pasado, Melanie inscribió a Aaron en un programa de rehabilitación después de que el músico aceptó la propuesta de pasar por el proceso debido a que le serviría para recuperar parte de la custodia de su hijo Prince, quien en la actualidad está a cargo de la madre de Melanie.

De acuerdo con TMZ, Carter suspendió temporalmente el programa de rehabilitación. Sin embargo, lo había retomado recientemente, aunque por razones desconocidas no asistió a su última cita.

Según los reportes, el cantante tenía una sesión en línea prevista para el pasado viernes 4 de noviembre por la noche, pero no se presentó.

Nick Carter, roto de dolor tras la muerte de su hermano pequeño Aaron

El cantante estadounidense Nick Carter, uno de los miembros del grupo Backstreet Boys, se mostró “roto de dolor” tras el fallecimiento de su hermano pequeño, Aaron, que fue encontrado muerto el pasado sábado 4 de noviembre en su casa de Lancaster, en California.

“Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, expresó el líder de la famosa “boyband” estadounidense en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día (Aaron) quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba”, agregó el intérprete de Everybody al referirse a los problemas que sufría su hermano.

El cantante acompañó su mensaje en la red social con algunas fotos antiguas junto a su hermano fallecido: “A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”.