Abogado de presuntas víctimas de Diddy Combs asegura que hay más de 300 denuncias contra él

A finales de octubre del 2024, el abogado Tony Buzbee y su equipo legal realizaron una conferencia de prensa en donde le hicieron un llamado a todas esas presuntas víctimas del rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs; con la intención de que todas presentaran algún tipo de demanda en contra del compositor neoyorquino.

Poco más de un mes después, el abogado comentó que había recibido más de tres mil llamadas desde el día en el que se llevó a cabo la conferencia de prensa, y hasta el momento, el número de casos legales civiles en contra del músico está cerca de superar las 300 denuncias, las cuales se realizaron tanto por mujeres como por hombres.

El productor discográfico se enfrenta actualmente a un proceso penal en donde se ha declarado inocente de los cargos, y de acuerdo con Buzbee, "desafortunadamente muchas de las víctimas no llegarán a los tribunales" debido a que el plazo para poder presentar las demandas ya ha expirado en algunas ciudades de los Estados Unidos.

Combs enfrentará un juicio en mayo del 2025 y de momento se le ha negado en tres ocasiones la oportunidad de salir bajo fianza, ya que según el juez encargado del caso, el ganador de tres premios Grammy podría llegar a manipular a los testigos o a silenciarlos, a través de chantaje y violencia, incluyendo "secuestro, palizas e incendios".

Una de las presuntas víctimas de Sean "Diddy" Combs recientemente decidió contar su testimonio a través de una entrevista anónima, siendo esta la primera vez que una de las denunciantes lo hace de manera pública, y en la grabación ella relata su experiencia con el magnate de la música, al que catalogó como un violento agresor sexual.

La entrevista fue publicada por el canal de televisión estadounidense CNN y se puede observar la sombra de la mujer, con su rostro oculto y su voz censurada para poder preservar su anonimato, en donde ella da detalles sobre las famosas "fiestas blancas" del rapero en Los Hamptons, una zona exclusiva ubicada en Long Island, Nueva York.

Lea más: Tom Hanks y su relación con los supuestos rituales satánicos de “Diddy” Combs

Durante su relato, la mujer cuenta que en el 2007 ella trabajaba para una empresa de seguridad que fue contratada para una de las fiestas de Combs. Posteriormente, adentrada la noche, la presunta víctima reveló que el rapero personalmente le sirvió dos bebidas mezcladas con GHB, una droga que suele usarse en clubes nocturnos.

"El primer trago empezó a tener efecto en mí y pensé que las bebidas eran muy fuertes. No fue hasta el segundo trago que me di cuenta de que algo andaba mal con las bebidas, pero ya era demasiado tarde. A partir de ahí, Combs me subió a un automóvil y comenzó a abusar de mí, aunque le pedí que se detuviera", comentó la mujer.

Diddy Combs se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que fue arrestado el pasado lunes 16 de septiembre por la Agencia de Seguridad Nacional, bajo los cargos de extorsión, tráfico sexual y transporte de personas con fines de prostitución; por lo que podría llegar a enfrentar cadena perpetua.

Según el abogado Tony Buzbee, algunas de las demandas también incluyen al rapero estadounidense Jay-Z como acusado, mencionando que una de las denuncias indica que los dos artistas violaron a una niña de 14 años en el 2001, justo después de los premios MTV Music Video Awards; aunque por el momento Jay-Z negó las acusaciones.

Sean Combs, also known as Diddy, seen physically assaulting his ex-girlfriend Cassie in newly-released video from 2016 https://t.co/lZZupUi2Bz