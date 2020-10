AC/DC regresa a la formación clásica y lanza “Shot In The Dark”, el primer sencillo del álbum “Power Up”

AC/DC promociona "Shot In The Dark", el primer sencillo de su nuevo álbum. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

La banda australiana confirmó recientemente que regresará con nueva música y con su formación original.

Después de varias semanas en las que utilizaron sus cuentas en redes sociales para compartir pistas sobre el futuro musical, los australianos AC/DC confirmaron que trabajaron nuevo álbum con su formación clásica.

“¿Están listos?”, publicó la banda en sus redes sociales junto a la etiqueta #PWRUP y una foto de la que será su nueva formación, la cual incluye a Brian Johnson (voz principal), Cliff Williams (bajo) y Phil Rudd (batería), además de Angus Young (guitarra principal) y Stevie Young (guitarra rítmica).

AC/DC es una de las bandas de rock más influyentes de la historia que ha vendido más de 71.5 millones de discos en EE. UU. y más de 200 millones en todo el mundo.

La producción Back in Black, lanzada en julio de 1980, destaca como el álbum más vendido de cualquier banda y el tercer álbum más vendido de cualquier artista con ventas globales de más de 50 millones de copias.

El fervor por la banda

Después de que la banda confirmó una reunión que parecía imposible, sus admiradores en el mundo reaccionaron y fue a través de las redes sociales que expresaron la alegría al saber que el grupo cuenta con la alineación clásica.

Para la mayoría de los fanáticos saber que AC/DC regresa con nuevo material y con los músicos que dieron vida a la banda, es algo que agradecen después de varios factores que afectaron al grupo.

Después de la muerte en noviembre de 2017 de Malcolm Young, guitarrista y cofundador de la banda y poco después que Johnson abandonara una de las prominentes giras por problemas de audición y que fuera reemplazado durante varias fechas por Axl Rose de Guns N’ Roses, los admiradores de AC/DC pensaron que no volverían a verlos juntos.

Phil Rudd también se alejó de la escena musical después de haber protagonizado varias condenas por posesión de drogas y amenazas, mientras que Cliff Williams también puso distancia con la banda por conflictos personales.

Con el reciente anuncio de la banda, las esperanzas de los admiradores regresaron al conocer que además de reunirse, presentarán nuevos temas que incluirán en un nuevo álbum. Además, el grupo contarán en sus filas con Stevie Young, sobrino del fallecido Malcolm Young.

El nuevo sencillo

Este miércoles 7 de octubre, AC/DC presentó Shot In The Dark, el primer sencillo del álbum Power Up, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre próximo.

Grabado y producido junto a Brendan O’Brien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock or Bust en 2014, la banda informó que será su decimoséptimo disco y que incluirá doce nuevos temas con el poderoso sonido que los ha caracterizado.

El álbum

De acuerdo con la banda, Power Up estará disponible en múltiples formatos ideales para coleccionistas y también versiones como digital y CD de lujo.

La caja Power Up de edición limitada contará con el CD completo, un folleto de 20 páginas que incluirá fotos exclusivas y un cable de carga USB que permitirá que la caja permanezca encendida y en exhibición.

El vinilo se prensará en formato de 180 gramos y se alojará en una funda plegable y todas las versiones se venderán a través de la tienda en línea de la banda. Además, el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales.

Temas que incluirá Power Up