La también productora y gestora de teatro compartió que fue despedida del elenco de la obra El señor presidente, basada en la obra de Miguel Ángel Asturias y dirigida por el director Jorge Rojas Fernández.

La obra está programada para presentarse en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en octubre próximo y es una producción del Ministerio de Cultura como parte de las celebraciones por el aniversario del guatemalteco Premio Nobel de Literatura que cumpliría 125 años y que en 2024 también se conmemoran los 50 años de su muerte.

Miguel Ángel Asturias la escribió entre 1920 y 1933 y fue publicada en 1946. El señor presidente es uno de los máximos exponentes de la llamada “novela del dictador” y una crítica al gobierno de ese entonces de Manuel Estrada Cabrera.



La actriz Mancilla refiere que el despido fue a causa de los comentarios que ella hizo sobre un problema durante uno de los ensayos, “el abuso del que fui objeto el miércoles pasado -10 de julio- durante el ensayo de la escena de la tortura y violación de la “Fedina” personaje que estaba interpretando”, dice el mensajes en redes sociales.

La actriz describe en su publicación que durante la escena los artistas que actúan como torturadores y violadores decidieron improvisar para el director y hacer movimientos que no estaban contemplados previamente e incluyeron una mordida en su cuerpo, explica la profesional de las artes en su publicación en Facebook. En la misma recibió mensajes de apoyo por la experiencia que vivió.

“…Hablé con el director ese día y me dijo que iba a hablarlo el jueves, día que se llegó y quería ensayar sin hablar, cuando dije que antes habláramos se enojó, (…) mientras él gritaba me acusaba de no haber cortado el ensayo y disculpaba a sus pupilos diciendo que fue un accidente”, compartió Mancilla.

La actriz agrega en entrevista que su carrera lleva 30 años, “he tratado de ser durante este tiempo una persona respetuosa y no dar problemas a los productores en cuestiones de actuación (…) ahora se viene a hablar de mi persona como alguien que quiere fisurar (la armonía del grupo) cuando realmente fue a mí a quien se le agredió “, agrega la actriz.

Vesión del elenco

La tarde del miércoles 17 de julio asistimos a uno de los ensayos de la obra para conocer la versión del director de la obra, Jorge Rojas Fernández.

Rojas compartió parte del libreto de esta obra que incluye diferentes momentos de tensión y violencia donde evidencia que el contacto corporal se da todo el tiempo. “El motivo del problema es la escena de la violación de Fedina y los compañeros involucrados son profesionales graduados y tratamos que exista una relación respetuosa entre todos”, asegura.

Al respecto Rojas expresa que no quisiera renunciar a este proyecto por lo que representa en la historia de Guatemala.

Durante la entrevista, Rojas relató que en la madrugada de este miércoles cuatro personas en motocicleta llegaron a su hogar y golpearon la puerta con fuerza y cree que podría ser una intimidación derivada de los diferentes mensajes que ha recibido en las últimas horas.

Parte de la rutina de ensayos con ejercicios corporales que realiza el elenco de la obra El señor presidente que está programada para presentarse en octubre p´roximo. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Durante el ensayo se observó al grupo de más de 15 actores preparándose con diferentes ejercicios. Una de los integrantes del elenco comentó que para el grupo el montaje de El Señor Presidente les ha permitido crecer profesionalmente y se tienen grandes expectativas y deseos de presentarse porque los problemas que se presentan en la obra no son del pasado sino de un presente que vive el país.

Otros integrantes aseguraron sentirse frustrados por los últimos eventos y esperan que todo se aclare con prontitud y con la mayor veracidad. “Somos 17 personas que reconocemos qué sucedió y no estamos de acuerdo con la versión que se ha dado de los hechos… También las mujeres de este grupo confiamos en nuestros compañeros hombres, creemos que de ver algo horrible en la escena hubiéramos defendido a la compañera”, agregaron.

Seguimiento del Ministerio de Cultura y Deportes

El martes 16 de julio, el Ministerio de Cultura y Deportes publicó una nota aclaratoria en la que se refiere al caso. Se explica que el viceministerio de esta cartera dará el seguimiento al mismo.

“…Es prioridad de este viceministerio, crear espacios seguros para todas las personas en cualesquiera de las actividades artísticas que realicen. Y expresa su profunda preocupación por los hechos reportados, por lo que de inmediato ha iniciado las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido”, dice el comunicado.

Además agrega que se tomarán las medidas pertinentes que se amerite, una vez que se completen las investigaciones.

En las últimas horas Mancilla fue contactada por Celia Ovalle, jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Cultura y Deportes.

Como seguimiento Mancilla es acompañada por el Grupo Guatemalteco de Mujeres en su caso.