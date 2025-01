“Actúo desde hace años y nunca había ganado”, el discurso de Demi Moore en los Globos de Oro

Durante la noche del pasado domingo 5 de enero se llevaron a cabo los Premios Globos de Oro 2025, los galardones concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en el mundo del cine, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

El gran ganador de la velada fue el criticado musical francés, Emilia Pérez, el cual conquistó un total de cuatro premios. Sin embargo, la protagonista del largometraje, la española Karla Sofía Gascón, se vio opacada por la victoria de la estadounidense Demi Moore, quien fue la ganadora a mejor actriz en una película de comedia o musical.

La modelo de 62 años originaria de Nuevo México reafirmó su valor como actriz tras ganar el primer Globo de Oro de su carrera, gracias a su interpretación en La Sustancia, una película de terror que sigue la vida de una celebridad en decadencia que consume drogas del mercado negro para crear una versión mucho más joven de sí misma.

Tras su inesperada victoria en los premios, la productora norteamericana confesó que se encontraba en estado de shock, debido a que actualmente lleva más de 45 años actuando y es la primera vez que gana algo como actriz: "Me siento muy humilde y agradecida", comentó Demi Moore durante su discurso en los Globos de Oro 2025.

De la peor a la mejor actriz

En 1996, 1997 y 2003, los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies "premiaron" a Demi Moore como la peor actriz de esos años, basándose en sus interpretaciones en: Striptease, La teniente O'Neill y Los ángeles de Charlie, respectivamente; por lo que la actriz estadounidense llegó a pensar que "ya estaba acabada".

Antes de su participación en La Sustancia, la nacida en Roswell no recibía una nominación en los Premios Globos de Oro desde 1995, cuando fue nominada como mejor actriz de una miniserie por su rol en Si estas paredes hablaran. Previamente, la artista había sido nominada a mejor actriz de una comedia por su papel en Ghost, de 1990.

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, ya que, aunque tenía la capacidad de hacer películas que tuvieran éxito y que ganaran mucho dinero, yo nunca iba a poder ser reconocida. Me lo creí y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de pensar que tal vez esto era todo”, agregó la actriz de 62 años.

"Cuando cayó en mis manos el guión (De La Sustancia) sentí que el universo me decía que mi carrera no había terminado y recordé que hace 30 años un productor me dijo que yo únicamente era actriz de películas comerciales", sentenció Moore, quien fue condecorada tras su interpretación como una estrella que atraviesa una crisis de edad.

Demi Moore también fue nominada a Mejor interpretación principal en los Premios Gotham, los galardones que se dedican al cine independiente; además, recibió otra nominación a Mejor Interpretación en los Premios Spirit, otro evento en el que se defiende la independencia creativa en la narración visual de los artistas innovadores.

Por su parte, La Sustancia obtuvo el premio a Mejor Guion en el Festival de Cannes, el premio a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine en Toronto, el premio a Mejores Efectos Especiales por la Academia del Cine Europeo, el premio a Mejor Película de Terror por la Asociación de Críticos en Hollywood y a Mejor Película en Seattle.