Adele habla con sus admiradores durante un concierto y se enfoca en la tragedia del sumergible Titán

El pasado 18 de junio el sumergible Titán, de la empresa OceanGate, se perdió en el Atlántico mientras se dirigía a visitar los restos del Titanic. Luego de cuatro días de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que en la zona encontraron escombros de la nave, que “son consistentes a una implosión catastrófica”.

“Antes de esta semana, ¿cuántas personas hubieran bajado al fondo del océano para ver el Titanic?” Entre los cientos de asistentes algunos levantaron la mano.

También cuestionó sobre el turismo espacial mientras aseguraba que ella no estaba interesada en bajar a las profundidades ni en salir de la Tierra. “¿Cuánta gente, si pudiera, si no le costara nada, iría al espacio de verdad? Yo tampoco lo haría… soy una miedosa. Ni siquiera me subo a una montaña rusa. Simplemente no me interesan ni las profundidades marinas ni el espacio, así que es por eso”, expresó.

James Cameron, director de la película “Titanic” también expresó su sentir frente a esta tragedia. “Estoy impresionado por la similitud entre el desastre del Titanic, cuyo capitán fue advertido varias veces sobre el hielo frente al barco, y aun así aceleró a toda máquina hacia un campo de hielo en una noche sin luna, y en consecuencia mucha gente murió”, dijo Cameron en entrevista con la estadounidense ABC News.

“Y que una tragedia muy similar, en la que no se hizo caso de las advertencias, tenga lugar exactamente en el mismo lugar, con todo el buceo que se está realizando en todo el mundo, creo que es simplemente asombroso”. “Es realmente un poco surreal”.

Cameron, quien en 2012 se convirtió en la primera persona en bajar al punto más profundo del océano, en un submarino diseñado por él, subrayó que el riesgo de implosión por la presión estaba siempre “primero y principalmente” en la mente de los ingenieros.

“Es la pesadilla con la que todos hemos vivido” en este campo de exploración, dijo, y destacó las marcas de seguridad de la industria durante las últimas décadas.

Pero “mucha gente en la comunidad estaba muy preocupada por este sumergible”, agregó.

“Varias figuras importantes en la comunidad de ingeniería de inmersión profunda incluso escribió cartas a la compañía diciendo que estaban siendo muy experimentales al cargar pasajeros, y que necesitaban certificarse”.