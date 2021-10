Adele: las revelaciones que hizo sobre “Easy On Me” y qué tiene que ver con su hijo y exesposo

La cantante británica Adele aseguró este viernes 15 de octubre que se siente “más fuerte” al presentar en el Reino Unido Easy On Me, el sencillo de su nuevo disco, 30, que saldrá a la venta el 19 de noviembre y supone su primer trabajo en seis años.

El título del disco, 30 es una referencia a la edad con el que lo comenzó a componer, hace tres años, en un momento en el que la vida de la intérprete de Hello o Someone like you no era más que desazones.