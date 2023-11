Adele presume los más de 100 peluches de regalo del mismo personaje y cuál es la historia detrás de este detalle

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la cantante de Rolling in the Deep publicó este sábado 4 de noviembre un video en el que muestra la decenas de muñecos del Dr. Simi que le han dado sus seguidores mexicanos durante sus presentaciones.

El Doctor Simi es la imagen de las Farmacias Similares. El peluche se ha convertido en un regalo para los cantantes que visitan México, por ejemplo Rosalía o para Coldplay.

El Doctor Simi es un profesional de la salud. Representa el proyecto de Víctor González Torres, creador de Farmacias Similares.

“Surgí de la imaginación de mi papá, Víctor González Torres, que luego dijeron que era yo y a él le terminaron por decir Doctor Simi, pero es mi papá y ante eso más vale guardar respeto, le digo cariñosamente papá. Surgí de la idea de tener un personaje que representara el proyecto que Víctor González estaba emprendiendo”, dice personaje en un video del canal de YouTube oficial de la empresa.

Cada uno de los muñecos tiene un vestuario diferente. Infobae ha publicado que los fanáticos de Adele que han comprado estos famosos muñecos de las Farmacias Similares se encargan de personalizarlos para que se parezcan a la intérprete.

Todo comenzó con unos cuantos seguidores que viajaron a su espectáculo para entregarles los muñecos y luego cada uno fue personalizando la figura. Existen incluso algunos con su cabellera rubia y larga, así como con vestuarios mexicanos y los tradicionales.

En el mensaje la artista escribió: “Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos de Simi. ¡Los amo!”. También agregó que sería el último show del año.

Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go! pic.twitter.com/EXIIcEciWZ

— Adele (@Adele) November 4, 2023