La famosa cantante británica dio a conocer su retiro temporal de la música en su último concierto en tierras alemanas, este sería un descanso para poder vivir su vida en el plano personal.

Adele rompió en llanto frente a su público que estuvo presente en el concierto de Munich, al ver la emoción de ella la respaldaron con aplausos brindándole su apoyo.

La cantante expresó que cumplirá con sus diversos compromisos que adquirió en su agenda, serán 10 conciertos en octubre y noviembre, en la residencia de Las Vegas llamada The Colosseum del Caesars Palace, con "Weekends with Adele".

Explicó que ha trabajado durante tres años seguidos, siendo el mayor tiempo prolongado de trabajo que ha tenido sin parar y quizás no se repetirá.

"He disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente es el más largo que actuaré nunca" dijo Adele.

"Después de eso no los veré por un tiempo increíblemente largo, los tendré en mi corazón durante todo mi descanso, solo necesito un descanso, he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí, quiero vivirla ahora, los extrañaré terriblemente", continuó.

Con un espectáculo de luz y sonido, desarrollado en un recinto creado para la ocasión, con capacidad para cerca de 75 mil espectadores, el 'Adele World' o 'Mundo Adele'- comparable al mayor de los estadios de fútbol de Alemania-, la británica deleitó por completo a los 'Daydreamers', nombre que los seguidores de la estrella británica adoptaron.

En su más reciente gira por el viejo continente, Adele incluyó dos conciertos en Barcelona; en 2017 y 2022, también firmó rotundos éxitos de presentaciones en Londres.

“but after that [10 shows in Vegas], i will not see you for an incredibly long time… i just need a rest. i’ve spent the last 7 years building the life for myself, I want to live it now. I want to live my new life I’ve been building” — Adele pic.twitter.com/LwviKRcVAe