Adiós a un grande de la comedia: Rafael Hernández, más conocido como Velorio, falleció a los 83 años

“Mi hermano murió por complicaciones médicas con diabetes y problemas de circulación; recientemente se le colocó un marcapasos en el corazón, pero su cuerpo no lo aceptó. Este año fue de estar yendo al hospital”, comentó César Hernández, hermano del fallecido comediante.

El comediante falleció a eso de las 5:30 horas y estará siendo velado en Funerales Señoriales a partir de las 13 horas, confirmó la familia.

El sepelio se realizará en el Cementerio de las Flores, a las 14 horas aproximadamente del 11 de agosto de 2023.

“Él era el comediante más importante de Guatemala, fue muy famoso y reconocido. Fuera del escenario no decía ni una mala palabra, pero su personaje era el que marcaba la historia”, aseguró, Hernández.

En una entrevista a revista D en 2020 dijo: “Velorio es el personaje. Rafael Hernández es un sujeto bonachón, que da cariño a raudales y un hombre de fe”.

Su historia

El hermano del comediante, César Hernández, compartió detalles de la vida de “Velorio”, su trayectoria y los premios que le fueron entregados, además, un poco de la historia detrás del aclamado personaje.

Su historia se remonta décadas atrás, Hernández, nació en la zona 1 de la ciudad capital, en el conocido barrio Gerona. Cuando era pequeño su familia se mudó a Zacapa, donde estuvo hasta que tenía 7 años. La familia del comediante en aquella época se dedicaba a las actividades agrícolas.

La mamá de Hernández era muy pobre y a todos sus hermanos les tocó trabajar; recordó Cesar Hernández, su papá falleció de cirrosis.

Hernández comenzó a trabajar desde pequeño, vendiendo periódicos y lustrando zapatos y creció en los parques públicos del Centro Histórico. También fue ayudante de carpintero, panadero, albañil y mecánico, dijo a la revista D en una entrevista.

En esa entrevista a la revista D también contó una anécdota acerca de que no le gustaba estudiar: “Un maestro que tuve en la escuela nocturna me dijo: ‘Usted no va a servir para estudiar. He visto que los chistes le quitan la vida -no era para menos, en los actos era el maestro de ceremonias- Váyase y busque el arte’, me dijo. Y así lo hice”.

Varios años después, inicio en el mundo del espectáculo actuando por las noches en la ciudad.

En 1969 se fue a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos y cuando regresó a Guatemala en 1973 ya sabia que quería grabar su primer disco de chistes.

“En Estados Unidos fue muy reconocido por sus chistes, se ganó el cariño de toda la gente y venían a Guatemala solo por verlo actuar”, aseguró César Hernández, hermano de “Velorio”.

Fue actor, presentador de televisión y animador. En teatro participó en más de 40 producciones, entre ellas La Audiencia de los Confines de Miguel Ángel Asturias, entre otras. También trabajó en la primera Compañía de Arte para Niños, fundada por René Molina en el Conservatorio Nacional de Música, con el que participó en 27 obras, según publicó la revista D en 2020.

Velorio comentó en esa entrevista que todos los chistes que contaba los tenía anotados y su producción supera el millar, los cuales quedaron grabados en LP (7), cassettes (16) y discos compactos (17).

En 2010, los comediantes de Colombia le otorgaron un reconocimiento por ser el mejor cómico de Habla Hispana.

El 15 de febrero de 2012 se inauguró la “Casa de Velorio”, un espacio dedicado al arte guatemalteco, donde todo tipo de artistas pueden expresarse y darse a conocer.

El lugar está ambientado con una decoración que muestra la carrera artística de Velorio, con fotos, carteles y artículos que lo han acompañado desde que empezó en el mundo de la comedia, en 1969.

Rindiendo Tributo a Rafael Hernández "Velorio": Icono de la Comedia Centroamericana y Global 🌟🎭 #HastaSiempreVelorio pic.twitter.com/7GUCM513GU — Radio TGW (@TGWdigital) August 10, 2023

Cómo quería que lo recordaran

“Con cariño”, fue su respuesta cuando un periodista de la revista D le preguntó esto en el 2020. ”Los guatemaltecos me quieren mucho. Cuando salgo siempre me encuentro gente que me dice: ‘Velorio, Velorio cuénteme un chiste’. Mucha gente va a guardar mis grabaciones y se las pondrá a sus hijos cuando sean grandes. Cada uno tiene su época. Yo ya tuve la mía. Los artistas de mi generación ya casi todos han muerto. Lo logré hacer lo mejor posible y estoy agradecido con la gente que me apoyó”, dijo al concluir esa entrevista.