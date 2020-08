Adiós “Chespirito”: sus programas salen del aire en todo el mundo

Después de más de 50 años de transmisión de los programas de “Chespirito” y a casi seis años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el pasado 1 de agosto, por medio de sus redes sociales, su hijo Roberto Gómez Fernández indicó que el programa saldrá del aire en todo el mundo. Dijo estar triste por la noticia, pero que seguirán luchando para regresar a la pantalla chica. Ante la noticia los internautas mostraron su desacuerdo.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, publicó Gómez Fernández en Twitter.

Su hermana, Graciela Gómez Fernández, respondió la publicación y, sin decir nombres, lamentó que la cadena de televisión considere que los programas “ya no valen nada” cuando a sus hijos les dejó su “cultura, amor, ejemplo y estilo”.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia.

— GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020