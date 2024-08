Adria Arjona Torres es una actriz de ascendencia guatemalteca y cada vez sorprende con su talento artístico. En una entrevista vía Zoom con Prensa Libre, la actriz habla de su reciente participación en Parpadea dos veces o Blink Twice, dirigida por Zöe Kravitz y que se estrenará el próximo 23 de agosto.

La llamada de más de 15 minutos compartió sus experiencias junto al elenco, como Channing Tatum (Slater King) y Naomi Cackie (Frida) .



La película de suspenso que mezcla también la comedia cuenta la historia del magnate de la tecnología Slater King y de cómo conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos. Él la invita a acompañarle a él y a sus amigos a unas vacaciones en su isla privada en donde se encuentra Adria en el papel de Sarah.



¿Cómo llegó la invitación a participar en Parpadea dos veces (Blink Twice) y cómo ha sido la experiencia de desarrollar este personaje?

Fui a una audición a través de mis agentes para ver si quería participar en esta película. No leí el guion y solo me mandaron un extracto de lo que debía hacer. Zöe Kravitz me llamó, "super linda", porque me contó un poco más del papel porque quería que me fuera bien y dos días después de la prueba me dieron el papel.

¿Qué le ha implicado desarrollar este personaje?

Es uno de los más diferentes que he realizado, Sarah es una estrella que salió de un reality show, pero es muy competitiva con todo mundo. Para esta última parte Zöe me ayudó porque me pedía ser más "bitch" (fastidiosa), ser más mala onda. No puedo contar mucho, pero Sarah es una protectora también.



En esta película no se tenía un proceso individual, era la película grupal, de todo el mundo y se sintió desde el principio, una experiencia bonita. El elenco completo se preparó unido, tuvimos muchas conversaciones y ensayamos juntos ciertas partes de la película.





No es la primera vez que trabaja en una película de suspenso, ¿qué le despierta este género en el cine?

Es interesante porque el hacer la película es una experiencia diferente y requiere muchas emociones en que te cansan y favorecen porque es posible explorar emociones que de otra manera no se exploran. Me sentí mejor actriz después esta película, no fue fácil. Esta película tiene mucho suspenso, pero también comedia y trenzar ambos fue complicado y divertido.

¿Qué ha significado compartir con un elenco tan importante y qué vivencias tuvieron durante la grabación?

Grabamos hace dos años y medio. Estuvios en una hacienda en Mérida, México. Literalmente vivíamos juntos, a veces estaba en mi cuarto y tenía que bajarle el volumen a la película que estaba viendo porque el set estaba a la par. Normalmente uno está en un hotel o se va de la casa al estudio, pero aquí el peinado y maquillaje estaba a cinco pasos de mi cuarto. Servían el café y desayuno afuera de mi cuarto. Así se hizo la grabación por casi un mes hasta que viajamos a Ciudad de México y ahí hicimos un poco de estudio.



La historia trata de vivir en una isla desierta con tantas comodidades y sin límites...¿disfrutaron un poco de la opulencia que se observa en los avances?

No. Era trabajo puro, nos levantábamos a las seis de la mañana, la mayoría de la grabación fue bajo el sol. También grabábamos durante toda la noche. No fue tan lujoso como se ve, se sintió como que estuvieramos en un campamento.



Comparta con nosotros cómo ha sido trabajar al lado con su casi contemporánea Zöe Kravitz y qué le ha inspirado ella en su carrera.

Es la primera película de Zöe y lo que más me impactó fue como ella moldeaba la dirección de cada uno de los actores. A mí me hablaba diferente de cómo lo que hacía con Channing o con Naomi. Era empática con cada actor y entendió el proceso de cada uno. Estoy emocionada por ella y sé que es la primera película de muchas.

Un mensaje a las mujeres que quieren hacer cine, tanto para quienes quieren actuar y producir, qué deberían tener claro para abrirse paso en este camino.

El no compararse a otra persona o a las carreras de otros. Hay espacio para todo el mundo y si uno se enfoca en su misma integridad resulta única.

¿Cómo ha sido su evolución en el mundo del cine?

Todavía estoy evolucionando, aprendiendo y conociendo gente. Quiero llegar a los 80 años y sentir que mi evolución apenas está empezando.

Con su familia se han dedicado a la labor social en Guatemala. ¿Qué enseñanzas le ha dejado?

Este trabajo nos da una plataforma especial y se puede utilizar para dos rumbos, para favorecerse a sí mismo o a más personas. Este último rumbo lo aprendí de mi papá porque siempre se fue por ayudar y usar su voz de manera positiva, pero no para su propio bien, él siempre ayudó en calladito y es como también quiero aportar, no solo para Guatemala sino también para América Latina.

¿Qué le diría a sus seguidores en Guatemala?

Estoy agradecida con cada uno de ellos y vienen muchas cosas bonitas. Estoy orgullosa de ser guatemalteca. Mucha gente dice que no soy guatemalteca, pero yo soy guatemalteca y puertorriqueña, son mis países.

¿Qué costumbres lleva con usted de Guatemala?

Me gusta todo, soy adicta a las champurradas... No hay mañana que no coma una. Me encanta el desayuno chapín y los rellenito...el mango con pepitoria...me está dando hambre.

En la pantalla

La primogénita del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la modelo puertorriqueña Leslie Torres nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de abril de 1992, pero ha vivido en México, Guatemala y Nueva York en distintas facetas de su vida.

Loss, Inolvidable y Narcos son parte de las series que la han tenido a la joven Arjona entre sus talentos. Arjona también ha estado en grandes producciones como Titanes del Pacífico: La insurrección, Escuadrón 6, de Michael Bay y Morbius, junto a Jared Leto.



Actualmente tiene también dos roles protagónicos, uno junto a Glen Powell en Hit Man, de Richard Linklater y otro en El Sombrerón al lado de Edgar Ramírez, la nueva película de Jayro Bustamante.

También trabaja en Los Frikies, basada en la historia real de un grupo de adolescentes que deliberadamente se inyectan el VIH para escapar de la opresión del "Período Especial" en Cuba y es parte del el elenco de Criminal , en donde interpreta Greta Watson en el cómic de Ed Brubaker y Sean Phillips.