Adria Arjona: Por esta razón está nominada a lo peor del cine en los premios Razzie

La película Blonde dirigida por Andrew Dominik encabeza la lista de nominaciones y le sigue Good Murning de Colson Baker.

Entre las cintas que destacaron como peor película está Morbius la cinta donde participa la hija del cantautor Ricardo Arjona, Adria Arjona.

La película cuenta la historia de Morbius quien se convierte en un vampiro viviente después de curarse de una rara enfermedad. Está producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel y distribuida por Sony Pictures Releasing.

Además, es la tercera película en el Universo Spider-Man de Sony.

Está dirigida por Daniel Espinosa a partir de un guion de Burk Sharpless y Matt Sazama, y protagonizada por Jared Leto como el Dr. Michael Morbius, junto a Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson.

Participación de Adria Arjona

Adria Arjona interpreta a Martine Bancroft, quien es una científica y novia de Morbius, por su participación en la película se ganó una nominación como peor actriz de reparto en los Razzies.

Listado de los nominados

Peor película

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peor actor

Colson Baker ( Machine Gun Kelly) – Good Mourning

Pete Davidson (solo voz) – Marmaduke

Tom Hanks (como Gepetto) – Disney’s Pinocchio

Jared Leto – Morbius

Sylvester Stallone – Samaritan

Peor actriz

Ryan Kiera Armstrong – Firestarter

Bryce Dallas Howard – Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – The King’s Daughter

Alicia Silverstone – The Requin

Peor remake/Rip-off/secuela

Blonde

Ambas secuelas de 365 Days: 365 Days: This Day & The Next 365 Days

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peor actriz de reparto

Adria Arjona – Morbius

Lorraine Bracco (solo voz) – Disney’s Pinocchio

Penelope Cruz – The 355

Bingbing Fan – The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino – Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peor actor de reparto

Pete Davidson (Cameo) – Good Mourning

Tom Hanks – Elvis

Xavier Samuel – Blonde

Mod Sun – Good Mourning

Evan Williams – Blonde

Peor pareja en pantalla

Colson Baker – Good Mourning

Tom Hanks – Elvis

Andrew Dominik – Blonde

Las dos secuelas de 365 Days (ambas lanzadas en 2022)

Peor director

Judd Apatow – The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun – Good Mourning

Andrew Dominik – Blonde

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Disney’s Pinocchio

Peor guion

Blonde – Escrito para la pantalla por Andrew Dominik, adaptado de la “Bionovela” de Joyce Carol Oates

Disney’s Pinocchio – Guion de Robert Zemeckis y Chris Weitz

Good Mourning – Escrito por Machine Gun Kelly y Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Guion de Emily Carmichael y Colin Treverrow, Historia de Treverrow y Derek Connolly

Morbius – Historia y guion de Matt Sazama y Burk Sharpless