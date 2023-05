Aeroesmith dice adiós con una gira de despedida tras 50 años

La gira que realizarán por Norteamérica incluirá 40 fechas comenzando en Filadelfia el 2 de septiembre y finalizando en Montreal, Canadá el 26 de enero. Lo más destacado de la gira será una parada en Boston para un espectáculo especial en la ciudad natal en víspera del Año Nuevo de 2023.

“No es un adiós es PEACE OUT Prepárate y camina de esta manera, vas a tener el mejor espectáculo de nuestras vidas”, afirman en el comunicado.

También comentaron que el baterista Joey Krammer no participará.

“Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento”, publicó el grupo en sus redes sociales.

Esta banda se presentó en espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2021 y tuvo su propia atracción en Disney World en Florida en 1999 y después den París.

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans… It’s time for one last go!

— Aerosmith (@Aerosmith) May 1, 2023