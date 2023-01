Al estilo de Bad Bunny, Kanye West lanzó el celular de una mujer que lo estaba grabando

Actualmente el empresario estadounidense es investigado por supuestamente agredir a una mujer cuando le lanzó su celular a la calle luego de que se diera cuenta que ella lo estaba grabando.

En el vídeo que compartió el portal TMZ, se ve que West confronta a una mujer que lo estaba grabando desde su automóvil. Hasta el momento no se sabe si es una fotógrafa o una fanática del rapero. “Si les digo que se detengan, deténganse con sus cámaras” dice el también llamado Ye, a lo que la mujer le responde “¡Eres una celebridad!”.

En ese momento, Kanye West le arrebata el celular y lo lanza a la calle. Luego se fue de regreso a su camioneta en donde lo esperaba su esposa.

El medio relata que West es sospechoso en una investigación por agresión, ya que la policía del Condado de Ventura, California, en donde ocurrió el incidente, recibieron un vídeo como prueba del incidente.

Esta no es la primera vez que el rapero es señalado de agredir a personas que se acercan a él. En el 2022 se le acusó de supuestamente golpear a un fanático que le pidió un autógrafo. Sin embargo, la oficina del fiscal de Los Ángeles no presentó cargos. En el 2013 el rapero enfrentó cargos por un delito menor de lesiones luego de una pelea con un paparazzi en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

