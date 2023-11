Al Pacino: la elevada cantidad de dinero que debe pagar al mes para la manutención de su cuarto hijo

De acuerdo al medio TMZ, que obtuvo los documentos legales de la custodia, el actor deberá pagar por adelantado US$100 mil, y cada mes destinará US$30 mil de manutención que abarca la “pensión alimentaria básica”.

Sin embargo, esa cantidad podría aumentar dependiendo de los ingresos del actor, ya que si aumentan, la manutención podría elevarse a los US$90 mil.

Según el medio, el actor también tendrá régimen de visita, pero tendrá voz y voto al momento de determinar temas como la escolarización y actividades extraescolares.

“Hay que tener en cuenta que también pagaba US$13 mil al mes por una enfermera de noche, y que corre con todos los gastos médicos que no estén cubiertos por el seguro”, indica el medio.

