Alec Baldwin: productores de “Rust” anuncian la continuación del rodaje a un año y medio después del accidente con un arma en el set

El astro de Hollywood, acusado por homicidio involuntario, se declaró no culpable.

Los trabajos serán retomados este jueves en otro set en la Hacienda Yellowstone Film, en Montana, en el noroeste de Estados Unidos.

“La producción seguirá trabajando con trabajadores miembros del sindicato y prohibirá el uso de armas de fuego y cualquier tipo de munición“, dijo Melina Spadone, abogada de Rust Movie Productions, en un comunicado enviado a AFP.

“Munición de fuego está, y siempre estuvo, prohibida en el set“.

Los productores anunciaron en febrero que la película de bajo presupuesto volvería al set en primavera, y que el viudo de la directora de fotografía, Matthew Hutchins, trabajaría como productor ejecutivo.

Para completar el rodaje de la película, Baldwin aceptó las condiciones de un tribunal de Nuevo México, tales como una prohibición de beber alcohol o utilizar armas.

En la época, el director Joel Souza, quien también estará de regreso, emitió un comunicado.

“A pesar de ser agridulce, estoy agradecido de que un nuevo equipo de producción brillante y dedicado se une al elenco y al personal comprometidos con completar lo que Halyna y yo comenzamos”, dijo.

