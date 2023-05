“Alejandro Sanz fue estafado por un amigo íntimo”:  la venta de la mansión y la posible bancarrota del cantante español

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar”, afirmó el cantante español en un mensaje que generó miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó Sanz.

En el texto, el artista español indicó que quiso compartir ese sentimiento “por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

El martes 30 de mayo, Sanz usó las redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas tras comunicar que no se encontraba bien de salud.

El cantante español usó nuevamente su cuenta de Twitter y dijo que, aunque “no termina de llegar la luz”, parece que está mejor y aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas tras comunicar que no se encontraba bien.

“He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira”, escribió el artista.

Estas palabras de Sanz llegaron después de que hace unos días, por el mismo medio, confesó que no se encontraba anímicamente bien.

Sanz, uno de los cantantes más internacionales de España y muy conocido en Latinoamérica, no tiene intención de suspender la gira Sanz en vivo, de la que tiene más de sesenta fechas programadas en 2023 y que incluye países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y España.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea”, señala en su escrito.

La traición que originó su estado de salud

Tras los mensajes de Alejandro Sanz y la preocupación de sus admiradores por su estado de salud, el paparazzi Jordi Martin concedió una en una entrevista al programa peruano Amor y Fuego, y reveló que el cantante español atraviesa un duro momento de dolor y tristeza debido a una estafa y que probablemente estaría en bancarrota.

El martes 30 de mayo durante una charla, Martin aseguró que estuvo en contacto con personas cercanas a Sanz y dijo que en este momento el artista está devastado.

“Alejandro Sanz está pasando un mal momento. Este tema nunca se ha explicado y me llega por una fuente muy cercana a él. Alejandro Sanz ha sido estafado, le ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza en la que depositó toda su confianza para que le organizara la gira de hace un año y medio en Estados Unidos”, dijo Martin.

El paparazzi que es reconocido por revelar información de otras celebridades dijo que Sanz tuvo conflicto con su amigo cercano a quien también le confió parte de su patrimonio, pero lo defraudó.

“Esta persona le organiza la gira. Además, Alejandro Sanz le confía parte de su patrimonio personal. Cuando acaba la gira surgen discrepancias y esta persona le reclama una cifra de €200 mil (Q 1 millón 667 mil 822) al artista. Alejandro Sanz se niega a pagar esa cifra y este señor lo demanda en la corte de Miami. La corte de Miami lo que hace es, mientras que se celebra el juicio, bloqueó las cuentas de Alejandro Sanz”, agregó Martin.

Sanz pierde mansión

De acuerdo con Martin, Alejandro Sanz tuve que vender una mansión en Miami a un precio inimaginable debido a la urgencia por solventar deudas.

“La casa donde residía tenía hipoteca y al estar sus cuentas congeladas no puede pagar la hipoteca, no puede sufragar esos altísimos gastos y la tiene que malvender con todo el dolor de su corazón porque ese era su refugio de paz donde vivió durante los últimos 20 años”, indicó el paparazzi.

“Esto ha sido algo muy doloroso para Alejandro Sanz, no solamente la gran traición de su amigo, sino vender su casa porque él era feliz en Miami. Recordemos que su núcleo de amistadas, todos residen en Miami. Entonces, le afectó el destrozo económico y el gran engaño por parte de su hermano del alma”, añadió Martin.

Según el paparazzi, la mansión de Sanz podría estar valorada en US$16 millones (Q125 millones 49 mil 376) y la vendió en US$8 millones (Q62 millones 524 mil 688).

Quién compró la mansión de Alejandro Sanz

Durante la conversación, Jordi Martin indicó que la mansión en Miami de Alejandro Sanz la compró el conocido empresario David Grutman, amigo de Kim Kardashian y Maluma, entre otros.

Quién estafó a Alejandro Sanz

Según Jordi Martin, la persona que estafó a Alejandro Sanz fue su exmanager, un reconocido empresario en España conocido como Juan Gervás, quien posee una amplia trayectoria a nivel empresarial en España, pero que reclamó una cantidad que el cantante español no estuvo dispuesto a darle.

“Hubo discrepancias y esto llegó a la corte de Miami. La corte bloqueó las cuentas de Sanz y como su casa tenía hipoteca, él no tenía para garla, así que los intereses llegaron al 27%. Al no poder pagarla, llegó un momento en que Sanz dijo ´voy a perder la casa, solamente me queda venderla´”, indicó Martin.

Por qué no se difunde el caso en España

De acuerdo con el paparazzi, en España hay varios personajes como Antonio Banderas, Julio Iglesias, Rafa Nadal y Alejandro Sanz que son intocables. “La gente cree que ellos no tienen cosas detrás, pero tienen muchas y la prensa española respeta mucho a ciertos personajes. Además, con este tema de la estafa a Alejandro Sanz, quise ofrecerlo a la Revista Hola y me respondieron que ni tocar este tema”, concluyó.