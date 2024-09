Alessandra Rosaldo es una reconocida cantante que es parte del dueto Sentidos Opuesto, es reconocida también por ser la actual pareja del actor Eugenio Derbez, con quien tiene una hija llamada Aitana.

Ahora la famosa cantante dijo en una reciente entrevista que por un largo tiempo, por responsabilidad de sus padres sufrió de inseguridad.

Recordó cómo fueron sus inicios en Sentidos Opuestos y afirmó que la inseguridad le provocó que tardarán mucho en grabar el disco, pues se le cerraba la garganta.

“Me ilusionaba y me emocionaba, pero me moría de miedo y la primera vez que llegamos al estudio en Madrid, esa fue la primera vez que yo escuché mi propia voz sola, yo había hecho coros, siempre acompañada de otras voces, yo nunca había escuchado mi propia voz, y yo estaba aterrada, me temblaba todo, me tardé como 4 días, tenía la garganta cerrada de los nervios”.

Y sobre la inseguridad dijo: "Siempre fui muy insegura, crecimos mis hermanas y yo en un ambiente muy hostil, mis papás se llevaban fatal, no solo no se sabían comunicar sino que se peleaban muchísimo”.

Reveló también la infidelidad de su papá desató su desconfianza que llegó a afectar su confianza en los hombres: “Nuestra casa era como un campo de batalla, así lo recuerdo yo, obviamente no todos los días eran así, pero lo que yo recuerdo es que el ambiente era hostil y digamos que mi papá no fue muy fiel y yo como niña me daba cuenta”.

Así mismo puntualizó que ella sabe que afectó su confianza en ella y le provocó ser posesiva: "Eso tuvo mucho que ver en que yo me convirtiera en una niña muy insegura y desconfiada, yo me sentía insegura de mi misma, era celosa, posesiva, insegura".