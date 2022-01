Alfredo Adame denunció a la pareja con las que protagonizó pelea callejera

Ahora se informa que Adame ha tomado la vía legal para darle seguimiento a este caso. Medios internaciones explican que el pasado viernes 28 de enero Adame se presentó en la fiscalía de Tlalplan para levantar la denuncia.

Adame sufrió golpes y explica que también le robaron, mientras dio a conocer que la pareja tiene antecedentes penales. Según el presentador tiene evidencias que las personas consumen drogas y roban. “…El tipo vende drogas, son raterillos, malandros, montachoques …les saltaron un buen de antecedentes penales, son miembros de los Rodolfo”, dijo.

Él explica que tiene las evidencias de este listado de delitos. Además los acusará por atacar y golpear a una persona de la tercera edad.

El conocido personaje dijo que los cargos son por “homicidio en primera tentativa porque me aventó la camioneta, me quiso arrollar. El segundo es lesiones, injurias y amenazas. El tercero es robo con violencia. El cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano; yo tengo 63 años y ya soy un adulto mayor y el quinto es que están usando a una niña para hacer estos delitos”, expresó.

Esto último se refiere a una niña que aparece en los videos. El actor también refiere que esta pareja es montachoques, es decir conductores que provocan accidentes viales intencionalmente para extorsionar y sacar dinero al conductor involucrado.