Amaia Montero: las primeras fotografías de la ex cantante de La Oreja de Van Gogh tras su preocupante publicación en redes sociales

El pasado 14 de octubre de 2022, Amaia Montero, ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh , causó preocupación en sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía en la que se veía con una expresión desolada y ausente.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió Amaia Montero.

Después de esta preocupante publicación, Amaia Montero desapareció de la escena pública y la única información que se tuvo sobre ella provino de su familia, quien señaló que la artista estaba atravesando “un mal momento”.

A más de un mes de este incidente, Amaia Montero volvió a aparecer en público al ser captada mientras salía de una clínica en la que estuvo internada por varias semanas, de acuerdo a información de la revista Lecturas.

Según este medio, la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación para tratar su salud mental habría sido de la propia cantante de 46 años.

Con un aspecto cansado, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh salió por la puerta de la clínica en compañía de su hermana Idoia, quien fue la encargada de asistir a Amaia y llevarla a casa para continuar su proceso de rehabilitación.

La reaparición de Amaia Montero provocó un sinfín de mensajes de apoyo de sus seguidores y otras personalidades del mundo del entretenimiento, como el presentador Gonzalo Miró, su ex pareja.

“Yo a Amaia la quiero mucho, ya lo sabéis. Es una gran persona. Un corazón que no le cabe en el pecho (…). Todos tenemos malas épocas”, comentó Miró sobre el estado de Amaia Montero.