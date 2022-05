Amber Heard: cuál es la fortuna estimada de la actriz y cuánto dinero ganó tras su divorcio con Johnny Depp

Ante esto, Amber Heard realizó una contrademanda y actualmente pide el pago de US$100 millones debido a que el actor de Piratas del Caribe inició una campaña mediática para manchar su imagen.

Tras darse a conocer las repercusiones económicas que podría tener este juicio para ambos artistas, muchas personas se preguntan por la fortuna que ha acumulado Amber Heard a lo largo de los años y la cantidad de dinero que ganó tras divorciarse de Johnny Depp.

Según información del portal Celebrity Networth, Amber Heard tiene un patrimonio neto de US$8 millones producto de su carrera como actriz.

La fortuna de la exesposa de Johnny Depp incluye el pago recibido por formar parte de películas exitosas como Aquaman, Pineapple Express, The Rum Diary y Never Back Down.

Asimismo, añade sus ganancias recibidas en su breve participación en otras cintas producidas por D.C Comics.

El patrimonio de Amber Heard se vio beneficiado luego de que la actriz se divorciara de Johnny Depp en 2017, ya que recibió un pago de US$7 millones por parte de su exesposo debido a un acuerdo económico presente en este proceso legal.

De acuerdo a Celebrity Networth, la fortuna de Johnny Depp es de aproximadamente US$200 millones, cantidad que supera por mucho al patrimonio acumulado por Amber Heard a lo largo de su carrera.