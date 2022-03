“América no es solo USA”: el crítico videoclip de Residente donde busca “devolverle el nombre” al continente americano

El galardonado rapero y compositor puertorriqueño Residente estrenó este jueves 17 de marzo su primer sencillo oficial en más de un año y medio, This is Not America, que en compañía de las gemelas francocubanas Ibeyi aborda la historia de la colonización y la esclavitud.

This is Not America comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a “no separarse y crear una evolución para la unidad”, según el comunicado de la compañía Sony Music.