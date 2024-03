El domingo 24 de marzo fue el último episodio de audición de la temporada 22 de American Idol que comenzó el 18 de febrero. El espectáculo presentó a los artistas con destino a Hollywood en donde .Julia Gagnon ganó un lugar privilegiado.

Gagnon es originaria de Guatemala. En su historia cuenta que fue adoptada y creció en Maine, Estados Unidos. Actualmente es estudiante universitaria de 21 años.

En su presentación compartió que tuvo una infancia maravillosa aunque pasó por acoso estudiantil. “En Maine, no mucha gente se parece a mí. Y fue muy difícil lidiar con eso”, explicó en un video pregrabado.

Ella siempre tuvo curiosidad por su familia biológica y su padre ayudó a contratar a un investigador hasta que en 2020 llegó a su madre biológica llamada Sara. “Ella me hizo saber que no quería que me fuera ”, dijo Gagnon, y agregó que admitió que no podía brindarle una vida mejor.

También aseguró que Guatemala está muy lejos, pero que su mamá está orgullosa de su voz y quería verla hacer algo grande, American Idol es una plataforma para ello.

Gagnon era la última en pasar en las audiciones cantó Ain't Not Way, de Aretha Franklin. Billboard la describió llena de control, poder y alma rebosante.

Cada uno de los jueces Luke Bryan, Katy Perry y Lionel Richie admiraron a la artista. "¿Eso salió de tu boca?", comentó Richie; "estoy en shock, crecí con Aretha Franklin y yay ciertas canciones que simplemente no cantas porque no puedes tocar el original. No solo hiciste de ella tu canción, sino que hiciste cosas que estaban más allá. Eso fue increíble. Eso fue absolutamente extraordinario”.

Bryan quedó sorprendido y Perry estaba convencida de que llegará muy lejos y podría estar en el top 10 de American Idol.

Gagnon obtuvo uno de los tres únicos boletos platino, saltándose la siguiente fase de Idol. El boleto platino es una versión mejorada del boleto dorado que permite a los concursantes más prometedores de la temporada saltarse la primera ronda de la Semana de Hollywood después de realizar una audición única. Odell Bunton Jr. y Abi Carter fueron los otros seleccionados.

La artista comentó que este platino no le pone por encima sino a los pies de todos los que han tenido una palabra de bondad para ella "cada gramo de apoyo que he recibido en este viaje. Espero hacerlos sentir orgullosos", expresó.

Compartimos un video con su presentación:

Un mensaje emotivo

En sus redes publicó "luchando con qué decir, ¿cómo se puede siquiera empezar a expresar lo agradecida y humilde que esto me hace senitr? Todo lo que puedo decir es que debo cada gramo de amor que me han dado a mí, a mi familia: las personas que me criaron, me amaron, me apoyaron, lloraron conmigo, rieron conmigo y todo lo demás. He sido incluido en comunidades de todo el mundo en las últimas 24 horas y no puedo expresar cuánto orgullo y gratitud tengo por cada persona que se acercó y me contó su historia", expresó. Además de compartir fotos con sus padres adoptivos.

En agosto pasado Gagnon compitió en Central Maine Idol, donde ganó el primer lugar y recibió US$ 10 mil.

La fecha final de la temporada 22 de American Idol aún no se ha anunciado, pero la temporada 21 se emitió el 21 de mayo de 2023.