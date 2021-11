American Music Awards: BTS, New Kids On The Block, New Edition y todos los ganadores de la gala

Estos premios se caracterizan porque los los votos son digitales, del público que se encuentra a en el mundo.

La noche comenzó con Bruno Mars-Silk Sonic cantando Smokin Out The Window y sin duda la emoción creció con la presentación de BTS junto a Coldplay, que interpretaron My Universe. En el escenario también destacaron Olivia Rodrigo, quien a sus 18 años llegó con siete nominaciones a la gala y fue reconocida como la Nueva artista del año. También se presentó Maneskin con Beggin.

Julieta Venegas, Bad Bunny y Tainy se presentaron con Lo siento BB. Cuando la canción se lanzó semanas atrás llegó a un millón de reproducciones en cuestión de horas.

Lea más Concierto de Gerardo Díaz es suspendido por disparos Ingrid Reyes 21 de noviembre de 2021 a las 06:54h

Jennifer López fue parte de la gala al cantar On my way. Esta canción estrenada en septiembre, trata sobre superar viejos errores y encontrar su destino. Pero, sin duda la noche se lleno de baile y alegría cuando New Edition y New Kids On The Block, quienes llevaron al público a recordar los éxitos delos 80 y 90, además de dar a conocer que estarán en gira durante el 2022.

ESTOY VIVIENDO EL SUEÑO CON BANTANG DISFRUTANDO DE LAS LEYENDAS NEW KIDS ON THE BLOCK Y NEW EDITION AAAAAAH💜💜💜🤩🙌🙌🛐🛐🎉 AMOOOOO pic.twitter.com/KAfPquv0ju — VERÉ A BANTANG – 7 🇻🇪 (@IamChirp) November 22, 2021

Incluso BTS se puso de pie a celebrar la música de estas agrupaciones que han marcado la historia de la música.

Los chicos bailando y disfrutando de las canciones de New Kids On The Block me tiene tan feliz, se ve que se la están pasando muy bien en la premiación Taehyung la re vive, lo amo tanto@BTS_twt #BTSxAMAs

pic.twitter.com/M6eezuSmok — 𝐉𝐨𝐬𝐬𝐞𝐥𝐲𝐧🧸🌸 ᴷᵀᴴ ¹ (@Josscenery) November 22, 2021

Más de los ganadores

El primer premio de la noche fue para Bad Bunny como Álbum latino favorito, con El último tour del mundo. En los premios tuvo cinco nominaciones.

BTS se llevó el premio al Dúo o grupo favorito de música pop, Canción pop favorita con Butter, Artista del año. “Recibimos el amor y apoyo de nuestras Armys…nunca creímos que llegaríamos a esto”, dijeron. Además, expresaron que con su música querían hacer felices a las personas y con el premio del Artista del año reconocen que se abre un nuevo capítulo en su carrera.

Artista del año

BTS

Nueva Artista del año

Olivia Rodrigo

Artista latina favorita

Becky G

Mejor canción viral

Megan Thee Stallion-Body

Canción pop favorita

BTS-Butter

Canción hip-hop favorita

Cardi B-Up

Álbum favorito de música pop

Taylor Swift-Everemore

Dúo o grupo favorito de música pop

BTS

Artista favorito rock

Machine Gun Kelly

Álbum latino favorito

El último tour del mundo-Bad bunny

Colaboración del año

Doja Cat ft. SZA-Kiss Me More

Video musical favorito

Lil Nas X, ‘MONTERO-Call Me By Your Name

Artista masculino pop favorito

Ed Sheeran

Artista femenina pop favorita

Taylor Swift

Dúo o grupo latino favorito

Banda MS de Sergio Lizárraga

Artista gospel favorito

Kanye West