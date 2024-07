Las salas de cine guatemaltecas y medios internacionales informan que Deadpool & Wolverine se estrena el jueves 25 de julio de 2024 tanto en Guatemala como en otros países latinoamericanos. En Estados Unidos, el estreno será el 26 de julio, un día después que en Latinoamérica.

Ryan Reynolds vuelve a vestirse con el traje del mutante más irreverente de la compañía de historietas, series y películas Marvel: Deadpool. No obstante, Reynolds regresa junto a su amigo Hugh Jackman en su icónico papel de Wolverine.

El actor de Deadpool comenta que “la gente no le sorprende saber que amo el fútbol“, ya que durante la tercera entrega de la saga hay una mención a Maradona.

“Diego Maradona era uno de los jugadores verdaderamente especiales, tan enigmático fuera del campo también“, agregó Reynolds durante la entrevista.

Tras coincidir por primera vez en X-Men Origins: Wolverine de 2008, Reynolds y Jackman fusionan lo políticamente incorrecto con la responsabilidad que conlleva ser un superhéroe en Deadpool y Wolverine, la tercera película dedicada al mutante creado por Rob Liefeld y escrito por Fabian Nicieza en 1991.

Reynolds comenta que los personajes “no necesariamente están en la corriente principal, ya sea por su propia voluntad o por la de otros”.

A criterio de Reynolds, tanto Deadpool como Wolverine lidian “con una vergüenza muy profunda“, difícil de superar.

Mientras Wolverine navega a través de la violencia, Deadpool lo hace a través del humor, según el actor y guionista.

“Entonces son dos personajes que realmente tienen mucho que aprender el uno del otro, y son subversivos porque son moralmente flexibles”, agrega Reynolds.

De acuerdo con Reynolds, los personajes no tienen una idea definida del bien y del mal, pero “están dispuesto a decir que no son perfectos” y romper las reglas.

Deadpool es un personaje con un traje rojo y negro en el que Reynolds se mueve como pez en el agua, pero en esta película se lucen los bailes y las peleas que se marca al ritmo de canciones como Like a prayer de Madonna o You’re the one that I want de la película Grease.

Mientras que Wolverine es personaje que había asegurado que no volvería a interpretar, pero llegó el guion del propio Reynolds junto a Levy y Rhett Reese, que está escrito “para un Wolverine que nadie había visto”, según reconoció Jackman en la presentación de la cinta. .

Deadpool y Wolverine es un homenaje a toda la industria de los superhéroes de Marvel, a sus personajes y a sus autores, ya que supone el regreso de Jackman a la industria, donde se colocó por primera vez las garras de Wolverine en 2000 en X-Men y siguió interpretándolo hasta su muerte, en Logan (2017).

Según la sinopsis oficial, Wade Wilson tratará de llevar una vida tranquila junto a sus seres amados y lejos de sus experiencias pasadas. Sin embargo, una amenaza externa interrumpirá este momento de calma, por lo que tendrá que trabajar de la mano de Wolverine para salvar su mundo, aunque él mostrará renuencia.

La cinta en la que “tiene que salvar el universo Marvel” está cargada de la actualidad que ha rodeado a la propia producción, pues en varios diálogos y escenas que hacen referencia a 20th Century Fox, que en marzo de 2019 fue adquirida por Disney.