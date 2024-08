Ana Gabriela Villanueva Jolón, de 21 años, es una guatemalteca con sueños y metas. En la actualidad está enfocada en representar al país en Miss Universo 2024, el concurso de belleza internacional en el que participan representantes de varios países y que se celebrará en noviembre próximo en la ciudad de México.

Desde el domingo 25 de agosto, el comité organizador de Miss Universo Guatemala indicó Villanueva Jolón es la nueva Miss Guatemala y que representará al país en certámenes internacionales.

“La organización Miss Universe Guatemala se complace en anunciar que Ana Gabriela Villanueva Jolón, primera finalista en la competencia y originaria de Santa Rosa, asume a partir de este momento, el título de Miss Universe Guatemala 2024 y representará a nuestro país en el certamen internacional de Miss Universo, a celebrarse en la Ciudad de México en noviembre próximo”, indicaron los organizadores en un comunicado difundido en sus cuentas en redes sociales.

Villanueva Jolón es estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y representará a Guatemala en la 73 edición de Miss Universo.

“Soy originaria de Santa Rosa, Santa Cruz Naranjo y para mí es más que un orgullo representar a la primera santaroseña que va a gritar Guatemala ante el universo. Entonces, para mí es una enorme alegría”, dijo Villanueva Jolón a Prensa Libre y Guatevisión este miércoles 28 de agosto durante una entrevista.

“Mi sueño empezó desde muy pequeña y mi inspiración fue mi hermana porque ella ya participaba en certámenes de belleza. Además, mi mamá también influyó debido a que ella soñaba con verme en un escenario muy grande, me inculcó a que me involucrar en este tipo de eventos”, agregó Villanueva Jolón.

La nueva Miss Guatemala indicó que ha disfrutado cada evento en el que ha participado y que su trayectoria en las pasarelas de belleza ha sido parte de su vida.

Ana Gabriela Villanueva Jolón es la guatemalteca que representa al país en Miss Universo 2024. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

La reciente corona

Para Villanueva Jolón, el convertirse en la nueva representante de belleza de Guatemala ha sido un cúmulo de emociones. Sin embargo, está dispuesta a demostrar que en el país hay talento.

“En el momento en el que me dieron la noticia sentí demasiados sentimientos porque fue algo que jamás me imaginé. Desde que decidí participar en el concurso, claramente era mi sueño ganar el Miss Universo Guatemala, pero al no ganarlo, no me decepcioné porque di mi mayor esfuerzo, hice mi mejor trabajo y entonces estuve muy satisfecha con el resultado. Sin embargo, cuando me indican que era la nueva reina de Guatemala, fue una alegría inmensa porque es un orgullo representar a Santa Rosa y a Guatemala”, dijo Villanueva Jolón.

El 7 de julio pasado, la organización de Miss Universo Guatemala eligió a la representante del país durante una ceremonia realizada en Antigua Guatemala. En esa edición, el jurado coronó a Mónica Andrea Aguilar Radford como la nueva reina de Guatemala y elegida para representar al país en la próxima edición de Miss Universo. Sin embargo, el domingo 25 de agosto se informó que Villanueva Jolón se convirtió en la nueva reina del país.

“Mónica Andrea Aguilar Radford, quien fue coronada como Miss Universe Guatemala 2024 el pasado 7 de julio de 2024, nos ha compartido la maravillosa noticia que pronto se convertirá en madre. Este acontecimiento marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en su vida personal, la cual celebramos junto a ella y su familia. Nuestra felicitación extensiva a su familia en formación, auguramos todo el bienestar en este proceso de crecimiento. Estaremos atentos y brindando apoyo en todo momento. No obstante, dadas las particularidades de esta etapa, Andrea no podrá cumplir plenamente con los compromisos y responsabilidades inherentes al cargo”, agregó la organización en un comunicado.

“Siento una alegría enorme el poder representar a mi país bello”, dijo Villanueva Jolón.

Los desafíos

De acuerdo con la nueva reina de belleza guatemalteca, uno de los desafíos más grandes a los que se ha enfrentado ha sido manejar las emociones, debido a que, en lo certámenes de belleza se requiere de mucha disciplina y de mucho esfuerzo.

“Al ingresar a estos concursos se debe tener sentimientos fuertes para que nada impida abandonar los procesos. Creo que esa fue una de las mayores pruebas cuando ingresé a Miss Guatemala porque tuve qué aprender a controlar mis emociones y manejar mi tiempo”, añadió Villanueva Jolón.

La nueva Miss Guatemala dijo que le gustaría resaltar la biodiversidad de Guatemala y su riqueza cultural, porque considera que el país cuenta con paisajes hermosos, lugares turísticos que vale la pena destacar. Además, indicó que le gustaría resaltar que los guatemaltecos poseen valores firmes.

“Me gustaría usar Miss Universo como una plataforma para todas aquellas niñas que alguna vez han tenido el mismo sueño que yo. Me gustaría ser portavoz de todas ellas, para hacerles saber que todos los sueños se pueden cumplir, que las segundas oportunidades existen claramente y que sigan luchando día con día. También me gustaría reforzar el amor propio y la autoestima”, agregó.

Villanueva Jolón dijo que en sus tiempos libres disfruta estar en casa y compartir con su familia, así como compartir tiempo de calidad con sus familiares y amigos.

“También disfruto de la comida y mi platillo favorito es el picado, que es una comida de Santa Rosa que se comparte durante las bodas, quince años y varias fiestas”, añadió.

Ana Gabriela Villanueva Jolón confiesa que está orgullosa de representar a Guatemala en el máximo certamen de belleza mundial. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

El gusto por el deporte

Durante la conversación, la nueva Miss Guatemala indicó que le gustan los deportes y que le apasiona la gimnasia rítmica.

“Toda mi vida he soñado con la gimnasia rítmica, pero no he tenido la oportunidad de practicarla, ni de asistir a una academia para aprender, pero en mis tiempos libres he visto videos y tutoriales y algo he puesto en prueba, pero nada formal”, dijo Villanueva Jolón.

En cuanto a su visión como Miss Guatemala, indicó que la autenticidad es algo que debe tener una buena reina de belleza, así como la humildad y valores firmes.

“Como Miss Guatemala tengo que aprender a organizarme más. Aunque me gusta llevar una agenda con mis compromisos y actividades, siempre es bueno estar ordenada para cumplir en mi rol profesional, personal y saber diferenciar eso”, añadió.

Ana Gabriela Villanueva Jolón, de 21 años, es una guatemalteca con sueños y metas. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

En Miss Universo 2024

Villanueva Jolón representará a Guatemala en la 73 edición de Miss Universo, certamen de belleza internacional que se realizará en noviembre próximo en la Ciudad de México.

Su padre es mexicano y su madre guatemalteca, por lo que explicó lo que significa concursar en ese evento de belleza internacional.

“Es algo muy lindo y he sido muy bendecida, ya que el certamen se realizará en México, país de donde es originario mi padre. Entonces, es un orgullo para mí, siento que voy a estar como en mis dos tierras amadas y, sobre todo, me llena de alegría saber que me voy a volver a encontrar con mi familia mexicana, ya que toda mi vida he pasado sin verlos y eso me llena de ilusión volver a verlos”, indicó.

Al respecto de su preparación, la nueva Miss Guatemala dijo que trabaja en varias áreas y que está convencida de representar dignamente al país.

“Ser una reina de belleza no significa solamente ser linda físicamente, también hay que ser una persona íntegra y, sobre todo, una mujer de valores y muy inteligente. Así que me preparo en diversas áreas como la oratoria, clases de pasarela y desenvolvimiento escénico que es muy importante”, afirmó.

“Estoy enfocada en representar a Guatemala, en resaltar en ese certamen mundial que es un país con mucha riqueza, cultura y lleno de biodiversidad”, finalizó