Anahí y Juan Gabriel: la cantante anuncia su nuevo lanzamiento

Según un artículo de Infobae después de algunas historias de la artista sobre su próximo video musical. Su manager, Guillermo Rosas, compartía todos los detalles que revelaron que la canción era Déjame Vivir, el dueto que grabó con el Divo de Juárez en el 2012, aunque todavía no hay nada confirmado.

Juan Gabriel es uno de los artistas más grandes de la historia de México, incluso, es considerado uno de los mejores a nivel mundial ya que sus canciones han sido escuchadas en varios países. Además, su trayectoria como productor y actor ayudó a su legado musical. A casi seis años de su fallecimiento un mensaje fue publicado en sus redes sociales y sus seguidores cuestionan si se tratará de música nueva.

El popular cantante mexicano, intérprete de éxitos como Abrázame muy fuerte, Amor eterno, Hasta que te conocí y Yo no nací para amar, falleció el 28 de agosto de 2016 a causa de un paro cardíaco en Santa Mónica, Los Ángeles.

Debido a su fallecimiento varios proyectos musicales quedaron pausados. Entre ellos la publicación de su grabación con Anahí. La cantante fue invitada a la casa del Divo de Juárez porque iba a formar parte de la incompleta trilogía de Los Dúos, y grabaron la canción Con tu amor. Antes de la muerte de Juan Gabriel se publicaron dos ediciones de Los Dúo, pero no estuvo incluida la canción de la integrante de RBD, según indica el portal Infobae.

Es el dueto que hizo con Juan Gabriel 🤔 ANAHI IS BACK pic.twitter.com/QgPa9goOXD — Anyrocks ⭐ (@Anyrocks_) September 28, 2022

Un sueño cumplido

En junio pasado Karol G cumplió uno de sus más grandes sueños en la Ciudad de México al recibir en el escenario a su ídolo adolescente, la ex RBD Anahí.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo Karol G a su público lesa noche tras interpretar Sálvame junto a la mexicana.

“Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!”, dijo entre lágrimas Anahí.