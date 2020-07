Andrea Bocelli resta importancia al coronavirus: “No conozco a nadie que haya terminado en cuidados intensivos”

El tenor italiano Andrea Bocelli padeció coronavirus en mayo del 2020. (Foto Prensa Libre: EFE)

A pesar de haber sido contagiado de coronavirus, el tenor italiano Andrea Bocelli es uno de los negacionistas de la enfermedad y ha causado sorpresa por varias declaraciones.

El artista participó en una conferencia a la que asistieron personas que se oponen a las medidas impuestas por autoridades para frenar contagios de coronavirus, que en Italia ha dejado 35 mil 123 muertes.

Durante su asistencia al evento, Bocelli confesó que incumplió con las medidas de confinamiento y argumentó que se sentía privado de libertad.

“Sentí cómo me privaban de la libertad de salir de casa sin haber cometido crimen alguno; me sentí un poco humillado y ofendido. Y debo confesar, lo hago aquí públicamente, que en algunos momentos desobedecí voluntariamente esa prohibición, porque no me parecía ni justo ni sano quedarme en casa. Tengo una cierta edad”, aseguró.

Según Bocelli, durante el tiempo que tuvo la enfermedad, con síntomas leves, “analizó” la situación y llegó a la conclusión de que las cosas no eran “como les contaban”.

“Yo conozco a mucha gente y gracias a Dios no conozco a nadie que haya terminado en cuidados intensivos”, añadió el tenor.

En mayo último, se conoció que Bocelli, su esposa y dos de sus hijos resultaron contagiados de coronavirus, pero padeció síntomas leves y hasta acudió a donar plasma.

“Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien”, señaló entonces.