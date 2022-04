Andrea Legarreta y Galilea Montijo muestran apoyo a Ángela Aguilar tras filtración de fotos con Gussy Lau

“Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este vídeo. Me duele el alma”, comenzó diciendo la hija de Pepe Aguilar. Después dejó claro que se siente violentada por la posibilidad de no tener privacidad. Luego de esta publicación, tanto su padre como sus seguidores y personajes del espectáculo se han pronunciado al respecto.

Pepe Aguilar hizo una transmisión en vivo el pasado 9 de abril, en donde contó que estará de viaje por Europa con su familia. Luego emitió su opinión “Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente”, dijo.

Lea más | Quién es el supuesto novio de Ángela Aguilar (y las fotos que podrían comprobar este rumor)

Además, en los comentarios del vídeo publicado por la artista, personajes como Ana Bárbara, Amandititia, Johnny Caz, entre otros, le han mostrado su apoyo.

“No se dejen tomar ciertas fotos”

El elenco del programa mexicano Hoy, específicamente Andrea Legarreta y Galilea Montijo, comentaron la situación de Ángela Aguilar y Gussy Lau, según Infobae.

Para dar introducción al tema, la producción del programa retomó un fragmento del vídeo en donde la cantante se pronunció por la filtración de las fotografías. Luego, Andrea Legarreta emitió su comentario en el que recomendó a la intérprete de Ahí donde me ven que cuide que las fotografías que se tome la hagan sentir cómoda, porque al ser compartidas en Internet no se sabe a dónde pueden llegar.

Quizá le interesa | Ángela Aguilar: quiénes son los amores platónicos de la cantante (y qué se sabe sobre su actual situación sentimental)

Además, mostró su apoyo a Aguilar, al decir que muchas parejas comparten fotografías similares, pero en este caso el problema fue que no se tuvo la aprobación de, por lo menos, una de las partes. Por lo que recomendó, en el caso de los artistas, mantenerse alertas de los pretendientes que pueden tener.

“Ojo, Ángela preciosa. También es una imagen que, si son novios, yo he visto a muchos novios que suben fotos igual así, como que se puso de moda que se chupan la lengua. Pero evidentemente si a ella no le gusta, si no está de acuerdo, pues también ojo a todas las niñas, a todos los chicos, no se dejen tomar ciertas fotos”, dijo la presentadora.

Lea más | Este fue el último consejo que Ángela Aguilar recibió de su abuelita Flor Silvestre

Galilea Montijo también opinó y, luego de lamentar la situación por la que está pasando la cantante de 18 años, dijo estar de acuerdo en que se sienta defraudada porque el voto de confianza que había dado se rompió.

“Pobre Ángela porque efectivamente se ha de sentir defraudada, pero también creo que […] yo creo que ella se sintió defraudada más por él porque en ese momento lo consideraba su noviecillo porque a lo mejor se estaban conociendo, saliendo y efectivamente, si tú no estás de acuerdo en algo por qué la otra persona lo comparte, por eso son dos, los dos deben de estar de acuerdo en algo, para qué lo comparte él”, dijo.