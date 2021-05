Andrea Meza de México se corona Miss Universo 2021

Andrea Meza es originaria de Chihuahua, México, es modelo, vegana, amante de los animales y con tan solo 26 años ha acaparado los reflectores tras ganar el concurso Mexicana Universal 2020, pero su nombre comenzó a cobrar fuerza al ser una de las favoritas por la audiencia en Miss Universo 2021. Deslumbró al público el jueves pasado al lucir un traje típico alusivo a un alebrije.

View this post on Instagram

La nueva Miss Universo 2021, Andrea Meza, es licenciada en Ingeniería de Software, está enfocada en su labor como activista, cuyas acciones se centran en defender los derechos de la mujer y apoyar iniciativas que luchan por la equidad de género. Es embajadora de turismo de Chihuahua y es parte de una asociación benéfica que recauda fondos en India, China e Indonesia para regiones de escasos recursos.

Es activista en pro de los derechos de los animales, situación que la llevó a convertirse en vegana, tiene su propia marca deportiva, es maquilladora y modelo certificada. Le apasionan los deportes extremos.

El evento de tres horas presentó a representantes de más de 70 países, compitiendo en varias categorías y después de siete años, por fin la codiciada corona de Miss Universo 2021 volvió a manos de una latina.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021