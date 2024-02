Ángela Aguilar es una de las artistas mexicanas más populares del momento y durante los últimos meses su vida sentimental ha estado en el ojo del huracán.

La menor de la dinastía Aguilar, a mediados de 2022, puso fin a su noviazgo con el compositor mexicano Gussy Lau, quien es 15 años más grande que ella, y un año después de esta ruptura comenzó a salir con Josh Ball, jugador de la NFL.

Sin embargo, en las últimas horas la vida romántica de Ángela Aguilar ha pasado a segundo plano a raíz de su entrevista con la revista Vogue, en donde habló sobre un sinfín de detalles sobre su personalidad.

Por medio de un video publicado en redes sociales, la intérprete de Qué Agonía habló sobre su vida personal y reveló los artículos que la acompañan en su día a día.

Una de las dinámicas para conocer más sobre Ángela Aguilar fue preguntarle sobre las cosas que en todo momento lleva en su bolsa, entre las que destacan sus dos celulares (iPhone), uno para negocios y otro personal.

"Soy como una mamá muy joven, pero no tengo hijos. Mi teléfono, pero es el mexicano, me gusta tener dos números; uno para mi familia y amigos muy cercanos. Tengo aspirinas porque siempre me duele la cabeza", mencionó.

Otros de los objetos que no pueden faltar en su bolsa a la hora de salir de su casa son comprobantes de pago de tiendas de lujo, dos audífonos AirPods, medicinas contra la alergia, bálsamo labial, gel antibacterial y miles de dólares en efectivo.

"Tengo dos AirPods porque me encanta escuchar música y cuando se me acaba la pila, necesito otros. Muchas veces me pasa que mi papá me pide unos para sus conferencias. Creo que es como el bolso de Mary Poppins", dijo la cantante.

Finalmente, Ángela Aguilar aseguró que en todo momento utiliza bolsas rojas debido a que este color indica buena suerte y atrae la prosperidad.