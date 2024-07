Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar su noviazgo el pasado 10 de julio.

Desde ese momento, ambos artistas se convirtieron en la pareja de moda en la escena artística debido a su fama y éxito a nivel nacional.

Sin embargo, su reciente relación también les trajo un sinfín de críticas debido a que habría comenzado con la presunta infidelidad de Nodal a Cazzu.

El romance entre Ángela y el intérprete de Ya no somos ni seremos hizo que incluso sus familias estuvieran en medio de la polémica, especialmente los integrantes de la dinastía Aguilar.

La última persona en hablar sobre este amorío fue Emiliano Aguilar, hermano poco conocido de la joven cantante de 20 años, quien no es muy cercano a los demás integrantes de su familia, incluido su padre Pepe Aguilar.

Por medio de una reciente entrevista, Emiliano realizó un sorpresivo comentario sobre Christian Nodal, quien hace pocas semanas se convirtió en su nuevo cuñado.

"Yo no lo he conocido (a Nodal). Yo creo que para que sea un cuñado así chido tienes que tener una plática y una conversación con él. Yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él. Entonces para mí todavía sigue siendo el Nodal, pero ya cuando lo cotorree ya ahí sí, pero ahorita nomás es Christian Nodal”, mencionó.

Además, también opinó sobre la relación de su hermana Ángela con el cantante de música regional mexicana y dejó en claro su postura ante las recientes controversias en sus vidas.

“Ya están grandes. Que sean felices. No es por ser mala onda pero a mí no me importa, no lo quiero decir así tan crudo, pero yo estoy enfocado lo mío. Ya están grandes, que caigan en sus propios errores y se peguen contra la pared. Mi familia siempre ha estado en el ojo del huracán, a mí eso se me resbala, yo no me meto en los problemas de mi familia”, concluyó.