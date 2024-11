Ángela Aguilar es nombrada como Mujer del Año 2024 por la revista Glamour México y Latinoamérica

En medio de las críticas por su matrimonio con el cantante Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar es reconocida con el premio Women of The Year, decisión que causó diversas reacciones en redes sociales.

La revista mexicana Glamour publicó ayer en sus redes sociales el listado de mujeres seleccionadas para el premio Mujer del Año, en el que figuró la cantante Ágela Aguilar.

La premiación Women of the Year busca reconocer a las mujeres que están transformando las industrias más relevantes a nivel mundial e inspirar a más personas, según la revista, a "romper barreras y alcanzar sus metas, sin importar si se dedican al entretenimiento, los negocios o la moda".

En esta tercera edición las seleccionadas fueron Dulce María, Bu Cuarón, Mabel Cadena, Macarena García, Galilea Montijo, St. Vincent, el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica de México, la Fundación Freedom y Ángela Aguilar, nominación que fue muy criticada en redes sociales debido a la polémica que ha rodeado a la menor de la dinastía Aguilar.

"¿Cuánto dinero hay de por medio para que se le nombre "mujer del año" a una mujer que no tuvo sororidad ni empatía por el dolor de otra?", "Tantas mujeres ejemplares qué hay en México y se les ocurre poner a alguien que destruyó una familia y daño a otra mujer", "¿Ángela Aguilar? Obviamente pagó para estar ahí porque, ¿quién en su sano juicio la escogería? Qué vergüenza que sea siquiera consideren", son algunas de las reacciones de los usuarios que se leen en la publicación hecha por la revista a través de la red social Instagram.

La cantante fue destacada en la categoría Regional Music Award, esto a pesar de acaparar varios titulares de noticias con temas que no han sido positivos para su imagen ni la de su familia.

Además, recientemente se anunció a Aguilar como conductora de los premios Kids' Choice Awards México 2024, y su participación en los Latin Grammy 2024, acciones que los usuarios califican como una estrategia para limpiar la imagen de la artista.

“Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder y tu energía femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, expresó la hija de Pepe Aguilar en una entrevista con la revista Glamour, en la cual también confiesa que este premio conlleva mucha responsabilidad, ya que, según ella, “este es un momento crucial para generar un cambio significativo. Hay problemas como el falso feminismo, los ataques entre mujeres, la violencia de hombres contra mujeres y los feminicidios en nuestro país —México—. Creo que es nuestro deber, como personas con una audiencia más amplia, hablar sobre estos temas y no tapar el sol con un dedo”.

Sobre las redes sociales, la artista reconoció que pueden ser una herramienta poderosa para ayudar a otras personas, pero también indicó que “es crucial que reconozcamos que nuestra voz tiene poder y una gran responsabilidad, no solo en cómo nos representamos a nosotros mismos, sino en cómo representamos algo más grande, mucho más grande que nosotros”.

¿En qué se basa la revista para escoger a la Mujer del Año?

La revista Glamour organiza desde 1990 el evento Women of the Year, con el cual reconoce a "mujeres talentosas y de alto rendimiento en diferentes ámbitos profesionales, con el fin de honrar la forma en la que están cambiando el mundo y empoderar a otras mujeres".

Dentro de esta premiación se han reconocido a mujeres como Viola Davis, Kamala Harris, Jennifer López, Victoria Beckham, Beyoncé, Adele, Selena Gomez, Taylor, Swift, Lady Gaga, entre otras, quienes, además de ganarse un lugar en la industria, han logrado trascender a lo largo de los años.

En 2022, la revista trajo esta premiación a su edición de México y Latinoamérica, para destacar a las mujeres de la región.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México y se reunirán diversas personalidades de la industria del entretenimiento, así como otras mujeres que han destacado en años anteriores.