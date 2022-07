Ángela Aguilar: la cifra millonaria que cobra la joven artista por presentarse en conciertos privados

Esta fortuna, con el paso de los meses, ha ido incrementándose debido a que la intérprete de música regional mexicana recibe ganancias de sus presentaciones y sus publicaciones en redes sociales, en donde acumula más de 15 millones de seguidores.

Ante su creciente popularidad, Ángela Aguilar emprendió su primera gira en solitario, Mexicana Enamorada Tour 2022, show que en los próximos meses recorrerá distintos puntos de México y Estados Unidos.

De igual forma, Ángela Agilar también comenzó a realizar conciertos privados y, por medio de su canal de YouTube, se reveló la cifra millonaria que cobra al cantante de Dime cómo quieres por presentarse en vivo.

Por presentarse ante un reducido número de público, Ángela Aguilar cobra 1.5 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$73 mil), cifra que puede ascender hasta 5 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$244 mil) si es acompañada en el escenario por Pepe Aguilar.

Cabe resaltar que la joven artista de 18 años, desde el inicio de su carrera musical, se ha comprometido para que sus presentaciones en vivo sean de la más alta calidad y que sus seguidores puedan disfrutar un espectáculo único.

Por medio de otro video publicado en su canal de YouTube, Ángela Aguilar reveló su rutina previa a salir a escena y sorprendió a sus fanáticos por la dedicación que presenta la artista.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, indicó Ángela Aguilar.