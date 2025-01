Anuncian el fallecimiento de “Perry”, el burro que inspiró al personaje de Shrek

Desde que la primera película se estrenó en el 2001, la franquicia de Shrek se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos 25 años, a tal punto que cuenta con su propia atracción en uno de los parques temáticos más famosos de los Estados Unidos, el de Universal Studios en Hollywood, ubicado en Los Ángeles, California.

Aunque la franquicia que abarca cuatro películas de animación digital se enfoca principalmente en el ogro verde cuyo nombre deriva de la palabra alemana Schreck, que significa miedo; uno de los personajes más emblemáticos que se robó el corazón de la audiencia fue Burro, un asno parlante cuya principal característica es su dentadura.

Burro es el mejor amigo de Shrek y actualmente está casado con Dragona, con quien tiene cinco hijos conocidos como Dragoburros, debido a que son híbridos entre un dragón y un asno. Sin embargo, a pesar de ser una figura animada ficticia, el personaje estaba inspirado en un animal real cuyo nombre era Perry, un burro miniatura.

Perry inspiró la creación del personaje de Burro en la franquicia de Shrek y de acuerdo con su dueño, el animal doméstico desafortunadamente falleció a los 30 años el pasado sábado 4 de enero. No obstante, a pesar de no haber aparecido en pantalla, el asno será recordado por marcar a más de una generación de niños en todo el mundo.

El asno real nació en 1994 en la ciudad de Nueva York y según sus cuidadores, Perry se había ganado la simpatía de la comunidad neoyorquida gracias a su "carácter amigable y su disposición afectuosa", razón por la que fue seleccionado para ser la inspiración del personaje animado, quien también es conocido por ser agradable.

La noticia del fallecimiento de Perry fue compartida por el santuario Barron Park Donkey (BPD), ubicado en Palo Alto, California, en donde pasó su último año de vida: "Estamos desconsolados al compartir que nuestro querido Perry ha fallecido. Quienes lo conocieron saben que era un miembro querido de nuestra comunidad", añadieron.

El santuario californiano agregó que Perry sufría de laminitis, una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las láminas de las pezuñas de los animales, lo que provoca dolor y cojera. Esta condición progresiva le ocasionó al asno una pérdida de soporte en sus huesos y debido a que era un caso grave, generó daños irreversibles.

Los cuidadores de Perry indicaron que esta enfermedad no tiene cura y esa es la razón por la que terminó siendo fatal: "Cuando nos enteramos de la enfermedad, pasamos muchas horas en los campos con él, acariciándolo, acunándolo, cantándole y diciéndole que era y que siempre sería amado”, comentó uno de los encargados del santuario.

Perry alcanzó notoriedad en el 2000 al haber sido utilizado como modelo de animación para el personaje de Burro en las películas de Shrek. En aquel entonces, el asno se encontraba en Los Ángeles cuando los animadores de la productora audiovisual estadounidense DreamWorks lo visitaron para observar sus movimientos y reacciones.

Con la intención de llevar al burro a la animación 3D, los animadores necesitaban comprender la manera en la que Perry se desplazaba; desafortunadamente, según el sitio web oficial del santuario en Palo Alto, el nombre del asno no fue mencionado en los créditos del largometraje, a pesar de la popularidad del personaje internacionalmente.

