“Come from away”, el musical en el participa actor con orígenes guatemaltecos

Esta historia ganadora de los premios Tony y dirigida por Christopher Ashley cuenta la historia real de 38 vuelos que aterrizaron en Gander, una localidad ubicada en el noreste de Canadá, el 11 de septiembre de 2001. Cuando los lugareños organizan a estas personas que “vienen de lejos” (come from away) se unen y encuentran esperanza.

El musical Come from away abrió temporada en septiembre pasado en Broadway, Nueva York después de estar en silencio por la pandemia. Actualmente también está disponible en Apple Tv.

La obra empezó a a presentarse en 2013 en Canadá, cuatro años más tarde, en 2017 llega a Broadway y ese año en la edición 71 de los Premios Tony fue nominada a siete categorías en las que se llevó el premio a mejor dirección para Ashley.

Lea más La historia de iPod ¿y su futuro? Ingrid Reyes 23 de octubre de 2021 a las 11:52h

En octubre de 2018 se convirtió en la producción canadiense de más larga duración en Broadway y seguía en escena cuando llegó la pandemia que llevó a todos los actores a estar en casa.

Los creadores contaron más de 16 mil historias en el transcurso de cinco días en un musical de 100 minutos con 12 actores.

En este famoso musical que regresa en un año muy simbólico al cumplirse en septiembre pasado, dos décadas de los ataques del 911 en Nueva York, el ataque a los Torres Gemelas, en el que fallecieron cerca de tres mil personas.

“Hace 20 años, el mundo aprendió una lección conmovedora de compasión, generosidad y encontrar la luz en los lugares más oscuros. Inspirados por los habitantes de este pueblo que abrieron sus corazones, brazos y hogares sin pensarlo dos veces, nos esforzamos por recordar y, en su honor, actuar con la misma bondad extraordinaria. Este año honraremos lo que se perdió y conmemoraremos lo que encontramos. Nos reuniremos para difundir amor, aprecio, comprensión y bondad a todos los que vienen de lejos”, explican los productores en la página oficial de la obra.

En esta singular obra participa Caesar Samayoa, un actor que nació en Nueva York, de padres guatemaltecos y que está trabajando en una carrera consolidada en Broadway,

“La historia es increíble y verdadera, he participado en ella desde hace tres años y el recibimiento que tenemos ahora que regresamos a escena ha sido asombroso porque las personas estaban sin cines ni teatros y ahora se están acercando más a ver esta producción”, dice Samayoa.

“Vivo para inspirar vida, amor, entusiasmo, poder y creatividad”, Caesar Samayoa, actor con raíces guatemaltecas

El artista también comenta que meses antes de regresar a escena hicieron una presentación especial para Apple Tv, en la que grabaron en el Teatro Teatro Gerald Schoenfeld. Se hicieron burbujas de trabajo durante tres meses en un hotel del lugar para evitar contagios, comparte Samayoa.

A través de esta plataforma la historia está llegando a cerca de 600 ciudades por el mundo.

Podría interesarle: 7 películas y documentales sobre los ataques del 11-S

Samayoa recuerda que el ha crecido en Nueva York y el 11 de septiembre fue un momento duro y perdió gente querida en ese momento. “Cuando me invitaron al casting, al principio no estaba seguro de participar porque no entendía cómo sería trabajar en una historia como esta que era una tragedia hasta que mi agente me invitó a leer el libreto y era de una historia inspiradora y paralela a lo que sucedió por los atentados y una respuesta de ayuda entre los humanos”, recuerda.

En esta presentación cambia en distintos papeles, interpreta a cerca de siete personajes que participaron en esta historia, a algunos de ellos incluso los ha conocido en la vida real.

La relación con Guatemala

Los padres de Caesar son guatemaltecos y también algunos de sus hermanos nacieron en Guatemala y él nació en Nueva York. Con regularidad viaja al país para visitar a su familia.

Mientras estudiaba una profesora de canto de su escuela habló con sus padres para que lo involucraran más en el mundo artístico. Lo llevaron a ver Peter Pan a Broadway y “en el momento que vi los primeros instantes de la obra sabía que era lo que quería el resto de mi vida y cada día agradezco a mis padres el darme esa oportunidad”, dice Samayoa.

Estudió en Ithaca College y su primer papel profesional en Nueva York fue en Romeo y Julieta, también ha actuado en The Pee-Wee Herman Show y Love’s Labour’s Lost, entre otras. La actuación además lo ha llevado a Europa, Asia y a diferentes países de América Latina.

El artista comenta que no importa en qué parte del mundo se encuentra le fascina cómo el público se apasiona con el arte y existe una conexión especial con ellos.

Caesar recientemente también participó cantando en el concierto Viva Broadway que celebraba el talento latino. Participaron cerca de 6 mil personas.

Asegura que en sus metas está seguir haciendo obras y participar en historias donde se celebre la bondad y el corazón de los seres humanos y espera que Come from away se quede por muchos años más en Broadway.