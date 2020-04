Arjona invita a cuatro de sus seguidores a Londres para grabar Blanco y Negro

“Blanco y Negro no es una campaña de promoción, tampoco son solo discos con música. Es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción”, dice el comunicado en que el artista Ricardo Arjona comenta cómo contacta a cuatro personas que viajaron a Londres para grabar este nuevo material.

Fue a través de @infomundoarjona que se escogieron a cuatro fanáticos, de distintas partes del mundo, para llevarlos a los míticos estudios Abbey Road de Londres donde grabaron The Beatles. Ellos serían los primeros para escuchar en en exclusiva la grabación de Blanco y Negro. Lo que ninguno de ellos sabía lo que les esperaba como final.

Los invitados fueron David (España), Sandy (México), Laura (Colombia) y Marisa (Argentina), cuatro grandes seguidores del artista y que soñaban con conocer al guatemalteco.

Sus reacciones emocionan a los expectadores y fueron presentadas en este video en el que se da el seguimiento a esta experiencia en la que llegan a conocer a Arjona. Solo en los primeros minutos ha alcanzado casi 20 mil vistas.

El próximo 28 de abril se lanzará Hongos, su primer sencillo en el que se escucharán los sonidos que se grabaron en los estudios de Abbey Road.

Aquí le dejamos un adelanto del nuevo material.

Arjona también comenta que se recomendó que no era un buen año par hacer un disco, pero no escuchó. Comenta que su estrategia para dar a conocer su nuevo proyecto por redes “No es una estrategia de marketing ni de hacerlo esperar. Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no

encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces, no es fácil a veces… Pero, vamos a salir y vamos a salir en días… Lo cierto es que son dos discos. Uno se llama Blanco, otro se llama Negro… Saldremos primero con Blanco, y después viene Negro. Blanco tiene 14 canciones, Negro tiene 12… Es probablemente el trabajo más importante que hice en toda mi vida”, comentó a través de Instagram.