Arjona quiere sorprender a una fan durante show en Argentina (la recaudación de fondos, la solidaridad y la promesa del cantautor guatemalteco)

De acuerdo con medios internacionales, Arjona llegó a Argentina el pasado domingo 26 de noviembre, y recibió una bienvenida extraordinaria debido a que varios de sus admiradores lo esperaron en el aeropuerto de San Fernando.

Tras su regreso a Argentina, varios admiradores del cantautor guatemalteco agotaron las entradas para el concierto que el artista ofrecerá este jueves 30 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Estadio Velez Sarsfield, en Buenos Aires.

Debido a varios motivos, Jimena, una argentina de 38 años que admira a Ricardo Arjona desde hace tres décadas, no pudo adquirir boletos para esa presentación. Sin embargo, su hija Martina, pidió ayuda en redes sociales y en su perfil de X (antes Twitter), contó la historia y de se sorprendió debido a la respuesta inmediata de las cibernautas.

“Holis, mi mamá es fan de Ricardo Arjona y me encantaría regalarle una entrada ya que se quedó sin trabajo y no puede comprar, esta 17500. Ella es fan de él hace AÑOS, lo escuchaba con su mamá antes de que falleciera y nunca lo pudo conocer”, publicó Martina en X.

Holis, mi mamá es fan de ricardo arjona y me encantaria regalarle una entrada ya q se quedo sin trabajo y no puede comprar, esta 17500. Ella es fan de el hace AÑOS, lo escuchaba con su mamá antes de q falleciera y nunca lo pudo conocer

Si me quieren ayudar mi alias es martuf13 pic.twitter.com/zqXTLTBnIV — frases de taylor swift (@repmarti) November 29, 2023

La historia que publicó en su cuenta @repmarti se viralizó y rápidamente varios usuarios le transfirieron dinero a su billetera virtual y en solo dos horas consiguió el monto que necesitaba para adquirir la entrada para el concierto.

Martina o Marti, como la conocen, compartió varias publicaciones en X en las que demostró cómo alcanzó su objetivo.

“El miércoles 29 de noviembre mi mamá subió un estado a sus redes en el que indicó que otra vez se quedaría sin ver a Ricardo Arjona. Imagina, ella tiene 38 años y lo escucha desde que tenía 8. No podía permitir que con otra gira más acá en el país, ella no pudiera asistir a su show, así que hablo con mis amigos, les cuento la historia y surgió la idea de publicarlo en las redes”, comentó Marti este jueves 30 a Prensa Libre a través de una videoconferencia.

“Lo publiqué y me sorprendí de que la gente me comenzó a apoyar muy rápido y cuando alcancé el objetivo me puse feliz. Luego esperé que mi mamá llegara a casa, le contamos con mi familia y ella no lo podía creer”, agregó Marti, quien compartió un video corto que muestra el momento en que le entregan una carta y le cuentan que podrá asistir al concierto de Arjona.

SIGUE DICIENDO Q ES MENTIRA pic.twitter.com/MLk5d7W1yF — frases de taylor swift (@repmarti) November 29, 2023

“Ella leía y leía y seguía sin creerlo. Hasta que se dio cuenta de que era real y nos dio las gracias”, agregó Marti, quien junto con sus hermanos April, Brenda, Anto, y su papá Gerardo, celebraron que Jimena cumpliría un sueño.

la carta q le hicimos a mi mama para q se entere q va a ir jiji

sale 7:30 asi q quizas llegue a las 8 pic.twitter.com/Lz15xSzmGS — frases de taylor swift (@repmarti) November 29, 2023

La promesa de Arjona

Este jueves 20 de noviembre, el cantautor guatemalteco conoció la historia de Jimena, de la actividad que hizo su hija Marti hizo en redes sociales y lanzó promesa para su fan.

“La unión de la gente es maravillosa. La historia de una hija que por medio de las redes sociales pidió ayuda para que su madre pudiera asistir al concierto al que nunca había podido ir. La gente donó lo suficiente para comprarle un boleto y que ella pudiera asistir al concierto. Nosotros nos enteramos ayer de esta historia y hoy tenemos dos noticias. La primera es que ese boleto que le regalaron no lo haremos válido. La segunda es que se lo cambiaremos por el mejor lugar que haya en el estadio. Y una más, me encantaría conocerla antes del concierto. Espero que nadie se lo diga para que sea una sorpresa. Un abrazo para ella, que espero dárselo personalmente y otro para los que hicieron posible esta historia fantástica”, compartió Arjona en redes sociales.

La unión de la gente es maravillosa. La historia de una hija que por medio de las redes sociales pidió ayuda para que su madre pudiera asistir al concierto al que nunca había podido ir. La gente donó lo suficiente para comprarle un boleto y que ella pudiera asistir al… https://t.co/rEnMku6kOH — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) November 30, 2023

“Ya estaba contenta porque mi mamá al fin asistiría a un concierto de su ídolo musical, pero me puse más feliz y me sorprendí al darme cuenta de que el propio Ricardo Arjona me contactó en redes, me escribió, me pidió mi número porque se enteró de la historia”, contó Marti.

“Me emocioné y le di mis datos, luego su equipo de trabajó se comunicó conmigo y organizó el recorrido”, agregó Marti.

“Al saber que mi a mi mamá la ubicarían en un lugar especial y que no usaría la entrada, decidimos donarla a otra madre en la misma situación que la mía para que pudiera disfrutar del show.

“Ella ya estuvo hoy en la prueba de sonido, la ingresaron antes porque lo va a conocer y ahora soy yo quien no puede creerlo. Realmente me da mucha felicidad por ella”, concluyó Marti.