Arjona sorprende a vendedor previo a segundo concierto de Blanco y Negro en Guatemala

El cantante le pregunta por el precio de los boletos y el joven vendedor, que porta un sudadero gris con celeste le responde preguntándole por la localidad que más le interesa, a lo que Arjona dice “La mejor”.

Luego de escuchar esto, y responderle que hay diferentes precios el cantante le pregunta “¿Pero será que vale la pena no?”. Al momento de escuhcarlo, el vendedor se percata que es el cantante y sonriente le dice “Mucho gusto“.

La escena transcurre cuando entre risas, Ricardo Arjona le pregunta al joven cómo está la venta. Entusiasmado, el vendedor le pregunta al cantante si puede tomarse una foto con él, a lo cual Arjona accede.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Varios de estos hablaban sobre la suerte que había tenido el vendedor: “Hoy conocí la envidia. 😢“, “Muero si me lo encuentro así en la calle ❤️❤️❤️😍😍😍” y “Porque a mí no me pasó lo mismo! 😂” fueron algunos de los textos que compartieron los usuarios.