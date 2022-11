Arranca la FIL Guadalajara 2022, la gran “fiesta” del libro en español

Padilla ofreció un discurso de marcado carácter político en el que defendió la literatura como un espacio de libertad.

“Decirle a los que detentan el poder que no se engañen, sus ropajes no existen, en realidad van desnudos. El libro ha sido un gran aliado de la democracia, porque en esencia los libros no conocen de lealtades”, destacó.

LA POESÍA COMO REVOLUCIÓN

Por su parte, el poeta rumano, galardonado de esta edición, también reflexionó en sus palabras de agradecimiento sobre el poder revolucionario del arte y la poesía.

“La poesía es, de hecho, otro nombre para la libertad.”, dijo Cărtărescu tras recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

Cărtărescu subrayó que la labor de los poetas no es entretener, sino “despertar conciencias”.

A partir de este sábado la ciudad de Guadalajara se convierte así en el epicentro de la industria editorial en español.

De acuerdo con datos de los organizadores, durante nueve días la FIL espera reunir al menos a 800.000 personas en torno a 620 presentaciones de libros, 3.000 actividades literarias, académicas y científicas que se realizarán en el recinto ferial y en diversos municipios del estado de Jalisco, en el oeste de México.

Entre los autores participantes se encuentran dos premios Cervantes, Elena Poniatowska y Sergio Ramírez; el poeta sirio Adonis, Francisco Goldman, Cristina Rivera-Garza y Élmer Mendoza .

Este domingo, la española Irene Vallejo y el argentino Alberto Manguel abrirán el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirán la medalla que lleva el nombre del autor.

MIGUEL BOSÉ Y LEONARDO PADURA

Asimismo, el cantante Miguel Bosé presentará su libro “Historia secreta de mis mejores canciones”, Arturo Pérez-Reverte hablará de su nueva novela “Revolución”, el cubano Leonardo Padura comentará la nueva entrega de su personaje Miguel Conde “Personas decentes”, y el historiador Enrique Krauze presentará su libro “Spinoza en el Parque México”.

La FIL será el espacio para la entrega de galardones como el Premio de Literaturas Indígenas de América, al escritor en lengua maya Luis Antonio Canché Briceño; el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, a la mexicana Daniela Tarazona; el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco será para el poeta salvadoreño Jorge Galán, y el Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil lo recibirá el cubano Antonio Orlando Rodríguez.

Este año, la feria hablará árabe con el emirato árabe Sharjah como invitado de honor, que desplegará decenas de coloquios y lecturas con sus autores, conciertos de música tradicional, una muestra gastronómica, además de la exposición de manuscritos antiguos “Arqueología, caligrafía y ornamentación”.